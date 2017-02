Kamila Lićwinko z formą na 2,02 m

- Sezon 2017 jest dla mnie szczególny. Późno zaczęłam przygotowania, dopiero w grudniu i późno też wchodzę w starty, bo Orlen Cup będzie moim pierwszym oficjalnym sprawdzianem - powiedziała Kamila Lićwinko przed jutrzejszym startem w Łodzi.

Tych startów nie będzie wiele, bo planuję jeszcze halowe mistrzostwa Polski i - jeśli uda mi się wypełnić minimum, czyli skoczyć 191 cm - pokuszę się o start w halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie. Cieszę się z decyzji, jaką podjęliśmy, z tego, że pozwoliliśmy sobie na dłuższy odpoczynek. Czuję to w mięśniach, które są znacznie lepiej zregenerowane. Mam znacznie więcej sił do treningu. A jak będzie z wynikami, zobaczymy - dodała skoczkini wzwyż, złota medalistka halowych mistrzostw świata z 2014 roku.

- Na razie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, co udało się zrobić na treningach, zwłaszcza technicznych - poskładaliśmy wszystkie elementy, które wcześniej trochę nam się rozpadły, czyli rozbieg. Ostatni trening techniczny pokazał, że jestem na podobnym etapie co w roku 2015, kiedy skakałam 2,02. Nie sposób dokładnie porównać stanu, w jakim jest mój organizm, ale ten ostatni trening dał mi dużo wiary w to, że problemy techniczne, z jakimi borykałam się ostatniego lata mam już za sobą - mówiła Lićwinko.

- Bardzo podbudowują mnie wspaniałe dokonania Sylwka Bednarka, który trenuje z nami drugi sezon. A przecież większość osób wątpiło w to, czy po sukcesach w 2009 roku w ogóle uda mu się wrócić na wysoki poziomi. Ale ja widziałam jego skoki i wiem, że jego stać na coś więcej. Cieszę się z naszej współpracy. On już udowodnił, że potrafi wysoko skakać. Ja mam nadzieję pokazać to w najbliższych startach - dodała.

W mityng Orlen Cup Łódź 2017 łącznie odbędzie się siedem konkurencji: 60 m kobiet i mężczyzn, bieg na 60 m ppł kobiet i mężczyzn, skok wzwyż kobiet, pchnięcie kulą mężczyzn i skok o tyczce mężczyzn. Początek zawodów o 17.00. Transmisja w TVP Sport.