PP koszykarek. Ślęza zagra w finale

Koszykarki 1KS Ślęza Wrocław pokonały w półfinale Pucharu Polski CCC Polkowice 75:63. W drugim półfinale gospodarz imprezy, Wisła Can-Pack Kraków zmierzy się z ekipą InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp

Drużyna z Polkowic jako uczestnik Euroligi został zwolniony z gier w 1/4 finału. Z kolei wrocławianki awansowały do półfinału dzięki piątkowemu zwycięstwu nad zespołem Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin (57:51).

Lepiej rozpoczęła mecz Ślęza, która w 2. min. prowadziła 7:2. Jednak końcówka pierwszej kwarty i początek kolejnej, to popis gry w wykonaniu zespołu CCC (szczególnie na tablicach). Prowadził 26:17 i wydawało się, że spokojnie awansuje do najważniejszego spotkaniu krakowskiego turnieju. Tymczasem - w dużej mierze dzięki dobrym rzutom za trzy - wrocławianki w 16. min. doprowadził do remisu (29:29), zaś na ostatnią kwartę wychodził prowadząc 62:56.



W 35. min. przewaga Ślęzy wzrosła do 11 punktów (70:59). Polkowiczanki próbowały ratować sytuację rzutami z dystansu, ale nie trafiały do kosza.



Finał PP - z udziałem Ślęzy - odbędzie się w niedzielę o godz. 20.



"Zwłaszcza do przerwy był to ciężki mecz. Polkowice nam +uciekły+ na dziewięć punktów, ale trzy trójki przywróciły nas do gry. W drugiej połowy zmieniliśmy nieco sposób grania. Wcześniej mieliśmy szczególnie problem z ofensywnymi zbiórkami CCC. Przed przerwą straciliśmy przez to 12 punktów. W drugiej połowie dzięki temu elementowi gry, to my zdobyliśmy osiem. To były ważne punkty" - powiedział po meczu trener drużyny ze stolicy Dolnego Śląska Arkadiusz Rusin.



Na pytanie czy chciałby w finale zmierzyć się z mistrzem Polski czy ekipą z Gorzowa odpowiedział: "kogo los nam przydzieli, z tym będziemy grali".

Turniej finałowy odbywa się w krakowskiej hali TS Wisła.



1KS Ślęza Wrocław - CCC Polkowice 75:63 (15:20, 24:18, 23:18, 13:7)



1KS Ślęza Wrocław: Nikki Greene 19, Sharnee Zoll 17, Agnieszka Skobel 15, Agnieszka Kaczmarczyk 11, Marissa Kastanek 9, Agnieszka Majewska 2, Zuzanna Sklepowicz 2, Kateryna Rymarenko 0.



CCC Polkowice: Jamierra Faulkner 13, Walerija Musina 12, Ewelina Gala 11, Marija Rezan 8, Isabelle Harrison 5, Raisa Musina 5, Angelika Stankiewicz 5, Magdalena Leciejewska 2, Mariona Ortiz 2, Marta Urbaniak 0.