Artego Bydgoszcz zagra w Euro Cup

Koszykarki Artego Bydgoszcz zyskały prawo gry w Euro Cup, drugich pod względem wagi europejskich rozgrywkach. Czwarty zespół minionego sezonu ekstraklasy z powodów finansowych nie był pewien występu, lecz ostatecznie potwierdził udział w rozgrywkach.

Zdjęcie Mecz Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków /Przemysław Szyszka /East News

"Niezmiernie miło nam poinformować, że Artego Bydgoszcz wystąpi w Pucharze Europy 2017/2018. Urząd Miasta Bydgoszczy pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie naszej drużyny w tych rozgrywkach" - poinformował w piątek menedżer drużyny Jarosław Kotewicz.

Po sezonie działacze klubu zwrócili się o dodatkowe wsparcie finansowe do bydgoskiego Ratusza. Miasto pierwotnie zaoferowało wsparcie w wysokości 150 tys. złotych na fazę grupową oraz w przypadku dalszego awansu 5 tys. zł za każdy rozegrany mecz w fazie pucharowej i 45 tys. za każde zwycięstwo. Kwota ta według wyliczeń klubu była niewystarczająca. Trwały więc negocjacje i ostatecznie udało się stronom dojść do porozumienia. Miasto wesprze klub łączną kwotą 250 tys. złotych, co umożliwi drużynie udział w Euro Cup.

"Walczyliśmy do końca, aby wprowadzić do Bydgoszczy koszykówkę na europejskim poziomie i aby nasi kibice mogli oglądać jeszcze więcej dobrej koszykówki. Jesteśmy podekscytowani możliwościami jakie się przed nami otworzyły i zrobimy wszystko, żeby nie zawieść. Cieszymy się, że podejmiemy to wyzwanie dzięki i wspólnie z miastem, a nasze występy będą z pewnością także dodatkowym elementem promocyjnym Bydgoszczy" - powiedział PAP Kotewicz.

Udział w rozgrywkach europejskich to także konieczność wzmocnienia zespołu dodatkowymi koszykarkami. Zgodnie z przekazaną przez klub informacją szczegółów w tym temacie można spodziewać się wkrótce.

Na obecną chwilę skład liczy pięć zawodniczek. Ostatnio kontrakt z Artego zawarła Portorykanka Jennifer O’Neill, wcześniej umowy podpisały Julie McBride, Justyna Żurowska-Cegielska, Agnieszka Szott-Hejmej i Elżbieta Międzik.