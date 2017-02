Wisła Płock - Zagłębie Lubin. Giorgi Merebaszwili: Mamy już dość tracenia punktów

Piłkarze Wisły Płock w 23. kolejce Ekstraklasy podejmą w sobotę Zagłębie Lubin. „Chcemy powtórzyć wynik z jesieni, wygrana jest nam bardzo potrzebna, mamy już dość tracenia punktów" – zapowiedział zawodnik gospodarzy tego meczu Giorgi Merebaszwili.

Zdjęcie Giorgi Merebaszwili /Fot. Piotr Polak /PAP

Piłkarze z Płocka słabo rozpoczęli wiosenną część rozgrywek Ekstraklasy. W dwóch spotkaniach zdobyli zaledwie jeden punkt i spadli na 13. miejsce w tabeli.

Jednym z wyróżniających się graczy drużyny "Nafciarzy" w tych spotkaniach był gruziński skrzydłowy Giorgi Merebaszwili.

"Trudno cieszyć się z wyników skoro w dwóch meczach zanotowaliśmy zaledwie jeden remis. Mogło być lepiej, gdybyśmy przeciwko Śląskowi wykorzystali którąś z dogodnych okazji do zdobycia gola. Sam zmarnowałem doskonałą, gdy po solowym rajdzie nie trafiłem czysto w piłkę. Niewiele satysfakcji daje także bramka strzelona w Kielcach, bowiem nie dała nam nawet remisu" - tłumaczył Merebaszwili.

W sobotę płocczanie na własnym stadionie zmierzą się z Zagłębiem Lubin. Jesienią zaskakująco pokonali "Miedziowych" w Lubinie 2-1. Autorem jednego z goli był grający dla Wisły Gruzin.

"Doskonale pamiętam ten mecz. Faworytem byli gospodarze, przecież to zespół, który niedawno grał w europejskich pucharach. Nastawiliśmy się na defensywę i kontrataki. Ale w miarę upływu czasu przesuwaliśmy się do przodu i stwarzaliśmy coraz większe zagrożenie. Efektem jednej z akcji był rzut karny, po którym dobiłem strzał Dominika Furmana. Chwilę później drugiego gola strzelił Dominik Kun. Po przerwie mądrze się broniliśmy i faworyt trafił tylko raz, a my zainkasowaliśmy, po raz pierwszy w sezonie w meczu wyjazdowym, komplet punktów" - przypomniał.

Merebaszwili nie ukrywa, że cała drużyna marzy, by w sobotę powtórzyć wynik z jesieni.

"Wygrana jest nam bardzo potrzebna, by przesunąć się w tabeli i odbudować pewność siebie. Patrząc na wyniki tego sezonu widać wyraźnie, że Wisła lepiej gra z drużynami z czołówki. Fajnie byłoby potwierdzić tę regułę również w najbliższym meczu. Na pewno nas na to stać, chociaż zadanie będzie oczywiście trudne" - stwierdził skrzydłowy Wisły Płock.

W ostatnich latach w bezpośrednich meczach Wisły z Zagłębiem wygrywają goście. W rozgrywkach 2014/15 płocczanie wygrali w Lubinie 3-1, by w rundzie rewanżowej ulec gościom 0-1, a wrześniowy mecz na Dolnym Śląsku wygrali "Nafciarze" 2-1.