Wisła Płock - Zagłębie Lubin 2-1. Dominik Furman: Naszym celem jest górna ósemka

- Mam nadzieję, że awansujemy do górnej ósemki. To nasz cel - powiedział Dominik Furman po wygranym 2-1 przez Wisłę Płock meczu z Zagłębiem Lubin.

Wisła Płock pokonała dziś 2-1 Zagłębie Lubin w meczu 23. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Giorgi Merebaiszwili, który w ostatnich minutach spotkania fantastyczną akcją dał zwycięstwo gospodarzom. Słów pochwały dla swojego kolegi nie szczędził pomocnik Wisły Dominik Furman.



- Bramka w końcówce dodała smaczku. Rajd Merebaiszwiliego był niesamowity - przyznał były gracz Legii Warszawa - Dominik Furman.

- Giorgi ma takie zadania, by próbować wchodzić w pojedynki jeden na jeden. Dzisiaj strzelił gola i zaliczył asystę, należą mu się wielkie brawa. Cieszymy się z trzech punktów - dodał 24-letni piłkarz.

Furman wypowiedział się też na temat celów całego zespołu.



- Wciąż poznajemy się z resztą drużyny. Mam nadzieje, że awansujemy do "ósemki". To nasz cel - powiedział po zakończeniu spotkania.



- Oczywiście, że awans do górnej połówki tabeli jest realny. Mamy dwa punkty straty do ósmego miejsca, do końca pozostaje siedem kolejek. Dziś pokonaliśmy piątą drużynę w tabeli - zakończył Furman.

