Wisła Płock - Wisła Kraków 0-1. Opinie trenerów po meczu

- To było trudne spotkanie - uważa Kiko Ramirez, trener Wisły Kraków. Z kolei Jerzy Brzęczek nie krył żalu. - To było bolesne doświadczenie - zaznaczył szkoleniowiec Wisły Płock.

Zdjęcie Jerzy Brzęczek /PAP

- Jestem zadowolony z wyniku, bo udało nam się wygrać mecz na tak trudnym terenie. Rywale bardzo dobrze się zaprezentowali, grali kombinacyjną piłkę. Mecz był trudny, ale skończył się po naszej myśli - podkreślał Kiko Ramirez, trener Wisły Kraków.

W zupełnie innym humorze był Brzęczek.



- Ten mecz potwierdził, że nie mamy szczęścia do Wisły Kraków. Zagraliśmy niezłe spotkanie, chyba najlepsze z czterech dotychczasowych, ale to nas nie zadowala. Szczególnie końcówka. W ostatnich 20 minutach stworzyliśmy sytuacje, których nie zdołaliśmy wykorzystać. Stara piłkarska prawda dziś się sprawdziła, a my zostaliśmy ukarani - analizował szkoleniowiec.

- Straciliśmy bramkę, to było bolesne, ale też jest to doświadczenie, z którego musimy wyciągnąć wnioski - zakończył.