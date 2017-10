Wisła Płock - Śląsk Wrocław 4-1 w 13. kolejce Ekstraklasy

Wisła Płock wygrała ze Śląskiem Wrocław 4-1 w 13. kolejce Lotto Ekstraklasy, a mecz "ustawiła" czerwona kartka Igorsa Tarasovsa już w 13. minucie. Kibice oglądali ciekawe spotkanie, w którym padło pięć goli, a bramkarze obronili po rzucie karnym.

Zdjęcie Sędzia Krzysztof Jakubik pokazuje czerwoną kartkę Igorsowi Tarasovsowi ze Śląska Wrocław /Radosław Jóźwiak /Newspix

Igors Tarasovs nie jest ostatnio w dobrej formie. W poprzednim meczu Śląska z krakowską Wisłą niemiłosiernie "kręcił" nim Carlitos, a teraz wyleciał z boiska już w 12. minucie faulując w czystej sytuacji Nico Varelę w swoim polu karnym. To była kluczowa akcja spotkania. Urugwajczyk sam wymierzył sprawiedliwość pewnie wykorzystując "jedenastkę".

Wisła zaliczyła więc świetny początek, ale to jeszcze nie oznaczało, że Śląsk jest skazany na klęskę. Zdecydował się jednak na zabójczą dla siebie taktykę. Momentalnie rzucił się do odrabiania straty, ale był bezsilny w ofensywie, a na dodatek łatwo pozwalał się kontrować. To była woda na młyn rywali.



W 23. minucie Varela prostopadłym podaniem uruchomił Konrada Michalaka, a ten dośrodkował wprost do wbiegającego w pole bramkowe Kamila Bilińskiego i było 2-0.



Snajper Wisły nie okazał radości z gola z szacunku dla Śląska, w którym zdobywał piłkarskie szlify.

Wrocławianie byli zagubieni. W 30. minucie piłkę stracił Dorde Czotra i "setkę" miał Damian Szymański, ale spudłował. Po kolejnej stracie goście nie mieli już tyle szczęścia. Stefańczyk zaliczył przechwyt, Dominik Furman wyłożył piłkę Giorgiemu Merebashvilemu, a ten wykorzystał sytuację sam na sam.

Wisła oddała 12 strzałów w pierwszej połowie, a Śląsk tylko jeden! Jakub Kosecki trafił w bramkę, ale nie był to strzał, który mógłby zaskoczyć Seweryna Kiełpina. Najlepszą okazję na gola dla gości w pierwszej części miał Robert Pich, ale gdy wydawało się, że nic go nie powstrzyma, niesamowitym sprintem popisał się Michalak i wybił mu piłkę.

Tuż po przerwie mogło być 4-0, bo stuprocentową okazję miał Szymański, ale spudłował.

W 58. minucie fatalnie zachował się wprowadzony chwilę wcześniej Jakub Łukowski. Piłkarz Wisły popchnął Koseckiego, gdy ten... wybiegał już z pola karnego. Strzał Arkadiusza Piecha z karnego obronił jednak Kiełpin!

Sześć minut późnej Kosecki wykorzystał prostopadłe podanie Picha i w sytuacji sam na sam pokonał Kiełpina.



Wisła powinna szybko odpowiedzieć, bo po znakomitym podaniu Semira Stilicia Arkadiusz Reca miał przed sobą już tylko bramkarza, ale... nie trafił w piłkę.

W 73. minucie Stilić padł w polu karnym rywali kopnięty przez Kamila Vacka. Sędzia nie zareagował, ale po chwili sprawdził sytuację na wideo i podyktował "jedenastkę". Wrąbel obronił strzał Bilińskiego, ale napastnik Wisły dobił piłkę do bramki.



Wisła Płock - Śląsk Wrocław 4-1 (3-0)





