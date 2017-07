Wisła Płock - Lechia Gdańsk 0-2 w 1. kolejce Ekstraklasy

Wisła Płock przegrała z Lechią Gdańsk 0-2 w 1. kolejce Ekstraklasy. Pierwszą bramkę w sezonie, tak jak przed rokiem, zdobył Marco Paixao, zaś drugą dołożył Mateusz Matras. Antybohaterem spotkania Dominik Furman, który obejrzał czerwoną kartkę.

Zdjęcie Marco Paixao strzelił pierwszą bramkę dla Lechii Gdańsk /Tomasz Jastrzębowski /Newspix

Zapis relacji na żywo z meczu Wisła Płock - Lechia Gdańsk

Forma zawodników przed pierwszym spotkaniem sezonu zawsze jest wielką niewiadomą. Przed spotkaniem w Płocku także nie brakowało pytań, zwłaszcza, że w drużynie gospodarzy w ostatnich kilkunastu dniach doszło do gruntownych zmian.

Konflikt z piłkarzami doprowadził do rozwiązania kontraktu z trenerem Marcinem Kaczmarkiem, który pracował w klubie od 2012 roku. To on wprowadził Wisłę do Ekstraklasy, a wcześniej awansował z nią do pierwszej ligi. Przed trudnym zadaniem zastąpienia go stanął debiutujący na ławce trenerskiej "Nafciarzy" Jerzy Brzęczek.

W wyjściowych składach zobaczyliśmy czterech debiutujących zawodników - Paula Parvalescu oraz Damiana Rasaka w drużynie Wisły oraz Michała Nalepę i Mateusza Matrasa w ekipie Lechii. Od pierwszych minut zagrał też wracający z wypożyczenia do Niemiec Daniel Łukasik.

Mecz lepiej rozpoczęli piłkarze Piotra Nowaka, którzy od początku kontrolowali grę, a zdobycie przez nich bramki wydawało się jedynie kwestią czasu. Bliski strzelenia gola z rzutu wolnego był w 8. minucie Milosz Krasić, ale jego strzał nie bez problemów obronił Seweryn Kiełpin.

Jeśli nastawiona na kontrataki Wisła wierzyła w osiągnięcie korzystnego rezultatu, to jej nadzieje umarły jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Najpierw po dośrodkowaniu Pawła Stolarskiego piłkę do siatki spokojnym strzałem głową skierował Marco Paixao, zaś w 37. minucie gospodarze stracili kuriozalną bramkę.

Milosz Krasić z rzutu rożnego leciutko podciął piłkę w pole bramkowe, a stojący na linii bramkowej Matras biodrem wpakował ją do bramki. Obyło się to bez jakiejkolwiek reakcji ze strony obrońców z Płocka oraz bramkarza Seweryna Kiełpina, którzy oglądając powtórki gola z pewnością będą palić się ze wstydu.

Po strzeleniu drugiej bramki gdańszczanie kontrolowali grę, długo rozgrywając piłkę i tłamsząc w zarodku wszelkie próby ataku Wisły.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk 0-2 w meczu 1. kolejki Ekstraklasy 1 11 Wisła Płock - Lechia Gdańsk 0-2 w meczu 1. kolejki Ekstraklasy Autor zdjęcia: Marcin Bednarski Źródło: PAP 11

Szansę na odwrócenie losów spotkania "Nafciarze" mieli zaraz na początku drugiej części gry, lecz w dobrej sytuacji Arkadiusz Reca trafił wprost w Duszana Kuciaka.

Chwilę potem sytuację płocczan skomplikował Dominik Furman, który wyleciał z boiska za drugą żółtą kartkę, po tym jak uderzył łokciem w twarz Flavio Paixao. Trzeba przyznać, że pomocnik nie ma ostatnio najlepszej passy - najpierw był negatywnym bohaterem afery związanej z odejściem trenera Kaczmarka, a teraz obejrzał czerwoną kartkę już na inaugurację Ekstraklasy.

Grając w przewadze Lechia zdominowała rywala, ale niespecjalnie kwapiła się, by strzelać kolejne bramki. Dość powiedzieć, że najaktywniejszy w ofensywie był jej prawy obrońca - Stolarski.

To właśnie on kapitalnie wyłożył piłkę Aleksandarowi Kovaczeviciowi, który sobie tylko znanym sposobem nie znalazł drogi do bramki. Mając wiele czasu z kilku metrów strzelił wprost w bramkarza rywali. W doskonałej sytuacji spudłował też inny rezerwowy - Grzegorz Kuświk, który z pięciu metrów strzelił nad poprzeczką.

Ostatecznie wynik z pierwszej połowy nie uległ już zmianie i jeden z faworytów do tytułu odniósł pewne zwycięstwo na inaugurację sezonu.



Wojciech Górski



Wisła Płock - Lechia Gdańsk 0-2 (0-2)

Bramki: 0-1 M. Paixao (25.), 0-2 Matras (37.)

Czerwona kartka: Furman (56. - za dwie żółte)

