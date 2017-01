Wisła Kraków. Wolne miejsca w samolocie do Turcji

Wisła Kraków podała listę 23 piłkarzy, którzy wyjadą na obóz do tureckiego Belek. Grono zawodników może zostać jeszcze powiększone o dwa nazwiska.

Zdjęcie Semir Stilić nie grał od pół roku. W Turcji ma się przygotować do rundy wiosennej /Jacek Bednarczyk /PAP

Wisła do Belek poleci w niedzielę. Na razie ogłoszono listę 23 piłkarzy, którzy udadzą się na zgrupowanie do Turcji. Dwa miejsca w samolocie pozostają jak na razie wolne, ale niewykluczone, że krakowianie zabiorą ze kogoś sobą jeszcze.

W pierwszym tegorocznym sparingu z Rakowem Częstochowa (0-2) testowany w Wiśle był Hiszpan Omar Monterde. Lewy obrońca został już odesłany do Bytovii, ale pod Wawelem nikt go nie skreślił, mimo że był jednym ze słabszych zawodników sparingu z Rakowem.

Prawdopodobnie trenerzy Wisły chcieliby sprawdzić go jeszcze podczas najważniejszego obozu przed startem rundy wiosennej. Formalnie jest jednak zawodnikiem Bytovii, która może sprzeciwić się wyjazdowi piłkarza. Niedługo powinna wyjaśnić się przyszłość Hiszpana.

W samolocie zostałoby jeszcze jedno wolne miejsce. Na razie nie wiadomo, dla kogo krakowianie je trzymają.

Można się spodziewać, że Wisła chciałaby zabrać ze sobą Zorana Arsenicia. Chorwat podpisał już kontrakt, ale pod Wawelem ma się oficjalnie zameldować dopiero 1 lipca. Krakowianie chcą jednak, by trafił do nich wcześniej. Być może to jego Wisła chce zabrać na obóz.

Po odejściu do Bursasporu Bobana Jovicia, w zasadzie jedynego prawego obrońcy, "Biała Gwiazda" szuka kogoś na jego pozycję. W Krakowie chodzą głosy, że obserwowany jest Bułgar Cwetomir Panow z Botewu Płowdiw.



Inna sprawa, że w czwartek hiszpańskie media podały, że na celowniku Wisły znalazł się też Iban Salvador z Realu Valladolid.



Kadra Wisły na obóz do Belek:



Bramkarze: Michał Miśkiewicz, Mateusz Zając, Łukasz Załuska

Obrońcy: Jakub Bartosz, Arkadiusz Głowacki, Ivan Gonzalez, Adam Mójta, Jakub Ptak, Maciej Sadlok, Alan Uryga, Piotr Żemło

Pomocnicy: Rafał Boguski, Petar Brlek, Tomasz Cywka, Kacper Laskoś, Patryk Małecki, Krzysztof Mączyński, Wojciech Słomka, Semir Stilić, Denis Popović

Napastnicy: Paweł Brożek, Zdenek Ondraszek, Mateusz Zachara