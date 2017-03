Wisła Kraków - Wisła Płock w meczu 26. kolejki Ekstraklasy

Wisła Kraków podejmuje Wisłę Płock w meczu 26. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Patryk Małecki (z lewej) w meczu z Legią /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Wisła Kraków - Wisła Płock!

"Dla nas zbliżające się starcie jest jak wielki finał" - powiedział trener "Białej Gwiazdy" Kiko Ramirez przed piątkowym meczem. Jeśli wiślacy wygrają, to zrobią duży krok, żeby znaleźć się w grupie mistrzowskiej na koniec sezonu zasadniczego. "To taka drużyna jak my" - zaznaczył hiszpański szkoleniowiec.



W tabeli Wisła z Płocka jest na dziewiątym miejscu i traci zaledwie dwa punkty do imienniczki z Krakowa.



"Na pewno jedziemy do Krakowa po trzy punkty. Wiemy oczywiście, że czeka nas trudny mecz. Wisła to dobry zespół i na pewno u siebie będą chcieli zgarnąć komplet punktów" - stwierdził pomocnik Wisły Płock Dominik Furman.