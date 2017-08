Wisła Kraków - Wisła Płock 2-1. Trenerzy Brzęczek i Ramirez o meczu

- Nie wiem czy powinny być te karne, zwłaszcza drugi, gdy Igor Łasicki najpierw przyjął piłkę na brzuch, a później być może odbiła mu się od ręki. Najważniejsze, że rozegraliśmy lepszy mecz niż w piątek, w lidze, kreowaliśmy więcej sytuacji - powiedział po porażce z Wisłą Kraków 1-2 w 1/16 finału Pucharu Polski trener Wisły Płock Jerzy Brzęczek. Kiko Ramirez z Wisły Kraków był również dumny ze swych piłkarzy.

- Pierwsza połowa mogła wydawać się słabszą, gdyż obie drużyny miały sporo energii, dużo biegały, więc nie było wolnego miejsca na boisku, ale po przerwie ten mecz się otworzył i padły bramki. Cieszę się, że znowu wygraliśmy, cala drużyna na to zapracowała - podkreślał Kiko Ramirez,

- Mieliśmy dobre sytuacje, zwłaszcza przy prowadzeniu 1-0 Mikołaj Lebedyński, po wzorowym rozegraniu miał stuprocentową okazję, ale pechowo trafił w słupek. To był punkt zwrotny w meczu. Brakuje nam koncentracji do samego końca, niuansów, które przekładają się na wynik. Dzisiaj pozmieniałem wielu zawodników, w zestawieniu z piątkowym meczem ligowym, ale to nie było to wynikiem braku zaufania do kogokolwiek. Po prostu chcieliśmy dać szansę wielu młodym chłopakom, jakich mamy w składzie - tłumaczył Jerzy Brzęczek.



Trener gości nie wyrywał sobie" włosów z głowy po odpadnięciu z Pucharu Polski.

- My mamy inny główny cel - utrzymanie w Ekstraklasie i musimy się ostro zabrać do jego zrealizowania - wyjaśnił.



Kiko Ramirez komplementował zespół. Debiutanta Martina Kosztiala ("Świetnie pracował, podobnie jak inni, ma wielki talent"), Kamila Wojtkowskiego ("Jestem z niego dumnym podobnie jak z innych, być może bok pomocy to nie jest jego optymalna pozycja, Kamil to wielki talent, a rolą trenera jest praca z nim i znalezienie optymalnej pozycji dla niego"), Pola Lloncha ("Pamiętajmy, że to jego pierwszy mecz po dwóch miesiącach, a i tak długo grał, choć jego mięśnie w końcówce nie wytrzymały, to dał z siebie wszystko"), Rafała Pietrzaka ("Po kontuzji trenował z nami zaledwie trzy dni, dał z siebie wszystko").

Gdy zapytaliśmy Ramireza o sytuację kadrową przed sobotnimi derbami z Cracovią, szansach na grę kontuzjowanego bramkarza Juliana Cuestu, Kiko odparł:



- W takim meczu każdy chce wystąpić! Będę miał do dyspozycji nie tylko Juliana, ale nawet Zdenka Ondraszka. Wszyscy są gotowi i w formie, więc będę miał ból głowy przy wybieraniu wyjściowego składu. Mamy wspaniałą rywalizację w zespole, która zapewnia nam postęp - podkreślał trener Wisły Kraków.



Wielkie Derby Krakowa Wisła - Cracovia już w sobotę o godz. 20:30.



Z Krakowa Michał Białoński