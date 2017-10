Wisła Kraków. Victor Perez ocenia polską ligę

Panuje obiegowa opinia, że Wisła Kraków Hiszpanami z trzeciej ligi stoi. Tymczasem pomocnik Victor Perez jest jednym z tych, który ma za sobą trzy sezony w Primera Division. Jakie jest jego spojrzenie na polską Ekstraklasę po pierwszych miesiącach spędzonych w Krakowie?

- Polska liga jest bardzo wymagająca, a jednocześnie wyrównana. Nie ma przepaści między czołówką, środkiem a słabszymi. Nie ma łatwych meczów, trzeba walczyć z każdym. Dawać z siebie jeszcze więcej, gdy grasz z teoretycznie słabszym, bo on ewentualne braki w wyszkoleniu nadrobi ambicją - tłumaczy Victor Perez.

Hiszpański pomocnik, zapytany o to, na ile procent jest przygotowany do gry, odparł:



- Nie chcę określać procentowo mojej formy. Jestem przygotowany, zaadaptowałem się, zdążyłem też poznać sposób pracy trenera i porządki panujące w klubie. Jestem w dobrej dyspozycji, by grać - uważa zawodnik.

