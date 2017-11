Wisła Kraków. Ramirez: Działamy razem dla Wisły

Szkoleniowiec Wisły Kraków Kiko Ramirez na konferencji prasowej odniósł się do sugestii, że za bardzo ryzykuje zdrowie piłkarzy i wystawia ich do gry wbrew zaleceniom klubowych lekarzy. - Nigdy nie powiem złego słowa na któregokolwiek członka sztabu szkoleniowego - zaznaczał trener "Białej Gwiazdy".

Wisła przed starciem z Sandecją ma sporo problemów kadrowych. Z urazami zmagają się Paweł Brożek, Pol Llonch, Ivan Gonzależ i Fran Velez. Do gry wraca natomiast Patryk Małecki. Piłkarz rehabilitował się po zabiegu artroskopii kolana. Na mecz z Sandecją gotowy ma być także Carlitos, który po spotkaniu z Lechem miał małe problemy mięśniowe.

- Patryk Małecki nie jest jeszcze gotowy na pełne 90 minut. Znajdzie się jednak w kadrze i będzie piłkarzem, który może nam pomóc - powiedział Kiko Ramirez.



Trener Wisły w rozmowie z dziennikarzami odniósł się także do informacji, według których miał wystawiać zawodników do pierwszego składu, ryzykując ich zdrowie. Jak podała "Gazeta Krakowska" z tego powodu miało dochodzić do kłótni szkoleniowca "Białej Gwiazdy" ze sztabem medycznym drużyny.

- Ja nigdy nie powiem złego słowa na któregokolwiek członka sztabu szkoleniowego. Działamy razem dla Wisły - podkreślał Ramirez, twierdząc, że podane informacje w tym temacie nie są prawdziwe.

Sandecja jest beniaminkiem Ekstraklasy i chociaż dobrze zaczęła sezon, w pięciu ostatnich spotkaniach nie była w stanie zdobyć kompletu punktów.

- Sandecja jest w pewnym sensie zaskoczeniem, nasz rywal do tej pory prezentował się bardzo dobrze. Każdy zawodnik solidarnie walczy dla dobra drużyny i widać, że są głodni zwycięstw. Czeka nas trudna rywalizacja z wymagającym przeciwnikiem, ale jesteśmy gotowi na ten mecz - powiedział trener "Białej Gwiazdy".

Początek meczu Wisły Kraków z Sandecją w sobotę o godz. 18.

