Wisła Kraków. Rafał Boguski na dłużej w klubie

Rafał Boguski podpisał umowę z Wisłą Kraków, która związała go z klubem na kolejny sezon.

Skrzydłowy występuje w klubie od sezonu 2005/06, kiedy to przeszedł do niej z GKS-u Bełchatów.. Razem z Wisłą trzy razy sięgał po mistrzostwo kraju, trzykrotnie był tez wicemistrzem Polski.

32-letni zawodnik ma za sobą udany sezon, co skłoniło włodarzy "Białej Gwiazdy" do zaproponowaniu Boguskiemu nowego kontraktu. W kończącym się w niedzielę sezonie pomocnik strzelił 11 bramek i zaliczył 5 asyst w 35 meczach ligowych. Do tego dołożył gola i asystę w Pucharze Polski.

Boguski ma za sobą także sześć występów w reprezentacji Polski. Ostatni, rozegrany 1 kwietnia 2009 roku przeciwko San Marino, okrasił dwoma bramkami.

Wisła wciąż ma szanse na zajęcie piątej pozycji w lidze. W ostatniej kolejce musi pokonać Bruk-Bet Termalicę Nieciecza i liczyć, że Korona Kielce nie wygra z Pogonią Szczecin.



