Wisła Kraków. Pol Llonch blisko dołączenia do zespołu

Czy Kiko Ramirez ściągnie do swojej drużyny kolejnego Hiszpana? Blisko Wisły Kraków jest Pol Llonch, były podopieczny trenera „Białej Gwiazdy”.

Opiekun Wisły i 25-letni pomocnik spotkali się w sezonie 2013/2014 w CE L'Hospitalet grającym w Segunda Division B, czyli hiszpańskiej trzeciej lidze.

Po tamtym sezonie Llonch przeniósł się do rezerw Espanyolu Barcelona, z których trafił do Girony. To tam zagrał w Segunda Division. Była to jego jedyna przygoda ponad rozgrywkami trzecioligowymi.

Llonch jest bardzo uniwersalnym, choć niskim zawodnikiem - mierzy raptem 171 cm wzrostu. Hiszpan gra głównie na prawym skrzydle i środku pola.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Llonch po Ivanie Gonzalezie będzie drugim hiszpańskim zawodnikiem w Wiśle Kraków.