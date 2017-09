Wisła Kraków - Piast. Ramirez: Jeden mecz dzieli nas od pozycji lidera

- Nie będę zagłębiać się w porównanie obu ekip. Każda z nich ma pewne plusy i minusy. Ale tak naprawdę jeden mecz dzieli nas od pozycji lidera - mówił trener Wisły Kraków Kiko Ramirez na konferencji przed sobotnim (20.30) meczem Ekstraklasy z Piastem Gliwice.

- Myślę, że w pewnym sensie jesteśmy podobni do Piasta. Jest to zespół, który lubi grać piłką, nie boi się ryzykować i czasem przynosi to pozytywne efekty - powiedział hiszpański trener Wisły przed starciem z ekipą ze Śląska.

- Nie będę zagłębiać się w porównanie obu ekip. Każda z nich ma pewne plusy i minusy. Ale tak naprawdę jeden mecz dzieli nas od pozycji lidera - podkreślił Ramirez, cytowany na stronie klubu.



W poprzedniej kolejce Wisła i Piast przegrały swoje mecze. W środku tygodnia "Biała Gwiazda" szlifowała formę w sparingu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (0-1).



- Ten sparing był bardziej po to, żeby ci piłkarze, którzy grali mniej, mogli się trochę ograć, a także, by nowi zawodnicy mogli nabrać doświadczenia boiskowego - wyjaśnił szkoleniowiec.



Kontuzje i kartki wciąż nie omijają krakowskiego zespołu. Przeciwko Piastowi nie będą mogli zagrać: Arkadiusz Głowacki, Zdenek Ondraszek, Jakub Bartkowski, Julian Cuesta, Fran Velez, Marko Kolar i Denys Bałaniuk.



Sen z powiek trenera spędza zwłaszcza obsada linii defensywnej. - Ivan Gonzalez trenował, ale nie jest jeszcze w pełni przygotowany. Jestem jednak przekonany, iż jutro da z siebie wszystko. Zoran Arsenić ma drobne dolegliwości, ale pracujemy nad tym, by mógł nam pomóc - powiedział Ramirez.



- Na pewno zestawienie środka obrony utrudniła nam żółta kartka dla Arkadiusza Głowackiego. Sędziowie są tylko ludźmi i mogą się mylić, ale jestem zaskoczony decyzją Komisji Ligi - podkreślił trener, odnosząc się do odmownej decyzji komisji w sprawie anulowania kartki.



- Jest trudno kiedy z klubu odchodzi 14 zawodników, lecz jestem zadowolony z tych, którzy przyszli i na pewno sobie poradzimy - powiedział Ramirez o procesie przebudowy zespołu, który wciąż nie został zakończony.



