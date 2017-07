Wisła Kraków. Krzysztof Mączyński na testach medycznych w Legii

Krzysztof Mączyński, piłkarz Wisły Kraków, jest już w Warszawie. Jeśli przejdzie testy medyczne, zostanie zawodnikiem mistrzów Polski.

Obecność Mączyńskiego w stolicy potwierdza Futbolfejs, którego dziennikarze widzieli reprezentanta Polski przy Łazienkowskiej.



To oznacza, że transfer jest na ostatniej prostej. Wisła jeszcze próbowała walczyć o Mączyńskiego, przedstawiła mu nowy kontrakt, ale w Legii ma obiecane zdecydowanie lepsze pieniądze.



Do tej pory z Wisły bezpośrednio do Legii przeszło dwóch zawodników: Marcin Jałocha i Radosław Cierzniak.

