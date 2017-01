Wisła Kraków. Ivan Gonzalez zaprezentowany, kolejni czekają

Ivan Goznalez został oficjalnie zaprezentowany przez Wisłę Kraków. Pod Wawelem trwa ofensywa transferowa, bo kontrakt z klubem podpisał też Wojciech Słomka, a Alan Czerwiński przechodzi testy medyczne. Z Wisły odejdzie natomiast Boban Jović, który przeniesie się do Bursasporu.

Zdjęcie Kiko Ramirez ma w kadrze już dwóch nowych piłkarzy - Ivana Gonzaleza i Wojciecha Słomkę /Jacek Bednarczyk /PAP

- Rozmawiałem przed podpisaniem kontraktu z Pawłem Golańskim (grali razem w ASA Targu Mures - przyp. red.). Powiedział, żebym się nie zastanawiał i przyjął ofertę - zdradził na powitalnej konferencji Ivan Gonzalez, nowy obrońca Wisły Kraków. Pod Wawelem Hiszpan będzie grał z nr 32.

Nie nowy nabytek Wisły, a dyrektor sportowy klubu - Manuel Junco, był kluczową postacią czwartkowej konferencji. Przyznał, że Gonzalez ma zastąpić Richarda Guzmicsa sprzedanego do chińskiego Yanbian Funde.

- Ten ruch Guzmicsa przyspieszył nasze działania, ale od dłuższego czasu naszym priorytetem było pozyskanie środkowego obrońcy - powiedział Junco.





- Gonzalez pytał kolegę z Alcorcon o trenera Kiko Ramireza. Powiedział mu: "Jeśli Kiko tam jest, to nie zastanawiaj się ani chwili" - przyznał Junco.

Dyrektor sportowy krakowskiego klubu nie ograniczył się do odpowiadania na pytania o Gonzaleza. Zdradził szczegóły innych ruchów transferowych Wisły.

- Boban Jović poleciał na testy medyczne do Bursasporu. Nie chcieliśmy go sprzedawać, ale przyszedł do nas, powiedział, że ma bardzo dobrą propozycję i daliśmy mu zgodę na transfer. Doszliśmy do porozumienia z tureckim klubem, a piłkarza czekają testy medyczne - dodał Junco.

Wobec potencjalnej sprzedaży Jovicia, Wisła chce pozyskać Alana Czerwińskiego z GKS-u Katowice. To jeden z najlepszych prawych obrońców na zapleczu Lotto Ekstraklasy. W czwartek zawodnik pojawił się w Krakowie, by przejść testy medyczne. Prawdopodobnie tuż po sprzedaży Jovicia podpisze kontrakt z Wisłą.

Nowym graczem 13-krotnych mistrzów Polski jest też 19-letni Wojciech Słomka, który przyszedł z Progresu Kraków, a w przeszłości występował w drużynie juniorów Cracovii. Utalentowany pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Junco nie potwierdził natomiast zainteresowania Wisły Kamilem Mazkiem z Ruchu Chorzów. Powiedział tylko, że jest to "szybki i interesujący zawodnik".