Wisła Kraków. Ivan Gonzalez przeprosił kibiców po meczu z Górnikiem Zabrze

Ivan Gonzalez sobotniego starcia z Górnikiem Zabrze (2-3) na pewno nie będzie dobrze wspominał. Piłkarz zagrał fatalne spotkanie i miał udział przy bramkach strzelanych przez rywala.

Zdjęcie Ivan Gonzalez (w środku) /ANDRZEJ BANAS /East News

Już w pierwszej połowie Gonzalez popełnił fatalny błąd, a piłka dostała się pod nogi wybiegającego na pozycję sam na sam Igora Angulo. Ten nie trafił wtedy do bramki, ale później zrobił to aż trzy razy. Przy ostatnim trafieniu odebrał piłkę przy linii autowej właśnie Gonzalezowi i wpakował ją do bramki.

"Przepraszam za mój gów... mecz. Obiecuję, że będę pracował i pracował coraz ciężej" - napisał po spotkaniu na Twitterze Gonzalez.

Wisła w Zabrzu poniosła pierwszą porażkę w tym sezonie. Podopieczni Kiko Ramireza przegrali z Górnikiem 2-3.

