Wisła Kraków. Ever Valencia i Cristian Echavarria wypożyczeni

Ever Valencia i Cristian Echavarria Velez to nowi piłkarze Wisły Kraków. Obaj Kolumbijczycy trafią pod Wawel na zasadzie wypożyczenia do końca trwających rozgrywek, z opcją wykupu - poinformował klub na oficjalnej stronie.

O Everze Valencii mówiło się od dawna, ale zawodnik zwlekał z decyzją o przenosinach do Polski ze względu na występy w Copa America do lat 20. W samym turnieju zaprezentował się bardzo dobrze, strzelając trzy gole - z Ekwadorem, Brazylią i Chile.

20-letni Valencia jest skrzydłowym. Ostatnio występował w CD Independiente Medellin. W poprzednim sezonie zagrał w ośmiu spotkaniach kolumbijskiej ekstraklasy, w których zdobył jedną bramkę.

19-letni Echavarría ostatnio grał w meksykańskim drugoligowcu Venados FC. Jesienią zagrał w jednym spotkaniu ligowym.

Obaj gracze dołączą do "Białej Gwiazdy" po załatwieniu formalności wizowych.

Tymczasem Wisła okazuje się najaktywniejszym polskim klubem na rynku transferowym. Zimą podpisała kontrakty z dziesięcioma zawodnikami! Wcześniej na Reymonta trafili: Semir Stilić, Wojciech Słomka, Ivan Gonzalez, Hugo Videmont, Jakub Bartkowski, Pol Llonch, Matija Szpiczić, a Zoran Arsenić przeniesie się do Krakowa latem.



Poniżej gol Valencii w spotkaniu z Brazylią U20, gdy Kolumbijczyk pokonał bramkarza bezpośrednio z rzutu wolnego:





