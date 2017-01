Wisła Kraków. Boban Jović odchodzi do Bursasporu

Tureckie media informują, że Boban Jović przeniesie się z Wisły Kraków do Bursasporu. Polski klub miałby dostać za obrońcę nawet pół miliona euro.

Zdjęcie Boban Jović (z lewej) /East News

Jović trafił do Wisły Kraków zimą 2015 roku. Klub z ul. Reymonta zapłacił za piłkarza, którego kontrakt z NK Olimipiją Ljubljana wygasał za pół roku, niecałe 100 tys. euro. Teraz sprzedaje Jovicia i zarobi na reprezentancie Słowenii, bo mówi się o kwocie kilkuset tys. euro.

Jović trafi do Bursasporu, a umowa ma zostać podpisana w weekend. Pozytywną opinię wydali skauci tureckiego klubu, którzy obserwowali Jovicia na żywo. Ostatnio pod Wawelem zjawili się natomiast działacze, którzy mieli negocjować z Wisłą i samym zawodnikiem.



Prawemu obrońcy ze Słowenii z końcem czerwca wygasał kontrakt z Wisłą. Klub miał jednak możliwość jednostronnego przedłużenia umowy o rok i z tej opcji skorzystał. Mimo że Jović głośno wyrażał niezadowolenie z faktu, że Wisła nie gra na miarę oczekiwań. Dlatego też chciał odejść.



Prawdopodobnie przedłużenie umowy pozwoliło wynegocjować krakowianom lepsze pieniądze. Bo niemal pół miliona euro za sprzedaż niezadowolonego piłkarza, to sukces negocjacyjny Wisły.



Jović w barwach Wisły wystąpił w 61 meczach ligowych. Strzelił jednego gola. Bursaspor to w tej chwili piąta siła tureckiej ligi, która szuka wzmocnień, by awansować do europejskich pucharów.



Tej zimy Wisła pożegnała już jednego gracza. Jej defensywa będzie musiała zostać przebudowana, bo z klubu odszedł Węgier Richard Guzmics. Mówi się, że Chińczycy z Yanbian Funde zapłacili za niego nawet milion euro.