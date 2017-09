Wisła Kraków. Arkadiusz Głowacki wraca do składu

W piątek Wisła Kraków zagra w Gdyni z Arką w meczu 8. kolejki ekstraklasy. Do składu "Białej Gwiazdy" - po wyleczeniu kontuzji - ma wrócić kapitan Arkadiusz Głowacki.

38-letni Głowacki miał ostatnio problemy ze ścięgnem Achillesa i z tego powodu opuścił dwa ligowe spotkania z Zagłębiem Lubin i Lechią Gdańsk. Krakowianie wywalczyli w nich tylko jeden punkt. Powrót do składu lidera defensywy ma skonsolidować zespół.

- Arek nie jest jeszcze w stu procentach zdrowy. To, że chce pomóc drużynie, świadczy o tym, że jest gotowy się dla niej poświęcać - powiedział trener Kiko Ramirez, który w piątkowym meczu nie będzie mógł skorzystać z: Pawła Brożka, Zdenka Ondraska, Vullneta Bashy, Jakuba Bartkowskiego i Frana Velza. Wszyscy leczą kontuzję, a Valez i tak nie mógłby wystąpić, gdyż ma na swoim koncie już cztery żółte kartki.

Pewien dylemat trener Ramirez może mieć przy wyborze bramkarza. Julian Cuesta już wyleczył kontuzję ale zastępujący go w czterech ostatnich spotkaniach Michał Buchalik spisywał się dobrze. - Decyzja zapadnie po czwartkowym treningu - zapowiedział Ramirez.

W ostatnich dniach Wisła pozyskała dwóch nowych piłkarzy - hiszpańskiego pomocnika Jesusa Imaza i chorwackiego napastnika Marko Kolera. Niebawem kontrakt z krakowskim klubem podpisze też hiszpański rozgrywający Victor Perez. Wówczas w kadrze "Białej Gwiazdy" będzie aż czternastu obcokrajowców.

- Z Wisły odeszli tacy zawodnicy, jak Pater Brlek czy Krzysztof Mączyński, więc to normalne, że musieliśmy uzupełnić naszą kadrę. Futbol to gra, która nie zna granic. W Barcelonie występuje ośmiu Hiszpanów, w Realu dziesięciu. W Chelsea tak naprawdę jest może pięciu miejscowych piłkarzy. To, że drużyna jest międzynarodowa, to nie jest problem. Wszyscy tworzymy wielką rodzinę i również zawodnicy, którzy są w Wiśle od dłuższego czasu, pomagają budować i podtrzymywać dobrą atmosferę. My potrzebujemy szerokiej kadry, bo walczymy nie tylko w ekstraklasie, ale też w Pucharze Polski - powiedział Ramirez.

Trener Wisły wysoko ocenia gdynian choć Arka dwa ostatnie ligowe mecze - z Pogonią Szczecin i Lechem Poznań przegrała po 0-3. - To waleczny zespół. W każdym ich meczu, który widziałem, nie oddawali pola rywalowi. Mają dobrych zawodników i zwłaszcza na swoim stadionie czują się bardzo pewnie - stwierdził Ramirez.

Wiślacy w podróż do Gdyni wyruszą do Gdyni klubowym autokarem w czwartek rano. Już na miejscu przeprowadzą ostatni trening.

Po siedmiu kolejkach "Biała Gwiazda", z dorobkiem trzynastu punktów, zajmuje piąte miejsce w tabeli. Arka ma na swoim koncie siedem punktów i jest trzynasta.

Grzegorz Wojtowicz