Wisła Kraków. Alan Czerwiński zostanie w GKS Katowice

Alan Czerwiński nie zostanie piłkarzem Wisły Kraków. Zawodnik postanowił wypełnić kontrakt, którym związany jest z GKS-em Katowice.

- Poprzedni rok był dla mnie udany pod względem sportowym. Po zakończonej rundzie musiałem rozważyć, co dalej z moją karierą. Po głębokim namyśle zadecydowałem, że najlepiej, jeśli wypełnię mój kontrakt w GKS-ie i pomogę klubowi w walce o najwyższe cele w pierwszej lidze - mówi Alan Czerwiński, cytowany przez oficjalny serwis GKS Katowice.

Prawy obrońca już przeszedł w Krakowie testy medyczne i do porozumienia było bardzo blisko. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale na ostatniej prostej rozmyślił się sam piłkarz.



Decyzja Czerwińskiego oznacza, że Wisła będzie miała teraz duży problem. Bardzo liczyła na pozyskanie utalentowanego zawodnika, który zabezpieczyłby prawą stronę. Z klubu odszedł bowiem Boban Jović, który do tej pory był etatowym graczem na tej pozycji.



Krakowianie nie mają zbyt wielu opcji. W zasadzie jedynym graczem w kadrze na tej pozycji jest Jakub Bartosz, ale brakuje mu doświadczenia. W przeszłości na prawej stronie grywał tez Piotr Żemło, ale i jemu brakuje ogrania na tym poziomie.



GKS Katowice jest wiceliderem I ligi. Celem klubu jest awans do Lotto Ekstraklasy.