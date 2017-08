Wisła - Cracovia 2-1. Maciej Sadlok: Wisła wygrała w fajnym stylu

- Nie było łatwo, ale udało się. Nikt nie będzie pamiętał, że jeszcze 10 minut przed końcem przegrywaliśmy i mogliśmy nie być pewni zwycięstwo - powiedział Maciej Sadlok, obrońca Wisły Kraków po zwycięstwie nad Cracovią 2-1 w piątek kolejce Lotto Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" została liderem.

- Wisła wygrała derby w fajnym stylu, bardziej myślę tutaj o charakterze. Derby nigdy nie są ładne, mówiąc szczerze, i te takie nie były, ale często właśnie charakter dominuje i wyszliśmy z tego obronną ręką - dodał obrońca, który zaliczył asystę przy decydującym golu.

Kiko Ramirez, trener Wisły, tłumaczył po meczu, że słaba postawa gospodarzy w pierwszej połowie mogła wynikać z faktu, że większość z jego piłkarzy grała po raz pierwszy w derbach.



- Może coś w tym jest. Jeśli ktoś nie grał w derbach, nie miał do czynienia z takimi meczami, to czasami gdzieś to wiąże nogi, a wiadomo, żeby wszystko grało, to wszystkie ogniwa muszą dobrze działać, inaczej ciężko o sukces. W drugiej połowie to chyba trochę "puściło" i udało się, a to jest najważniejsze - mówił Sadlok.

Bohaterem w ekipie Wisły został Carlitos, który w sobotę zdobył dwie bramki, a w pięciu meczach ma na koncie cztery gole i asystę.



- Jest to imponujący wynik. Bardzo fajnie, że Carlitos tak szybko się zaadaptował. Jeśli ktoś nie ma dobrej "fizyki" w Polsce, to musi czymś nadrobić. On nadrabia techniką. Piłka go słucha i często tym zwycięża - powiedział Sadlok.

Z Krakowa Michał Białoński