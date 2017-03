Legia - Wisła Kraków. Ivan Gonzalez o meczu z Legią i ofercie z Warszawy

W hicie 25. kolejki, w niedzielę o godz. 18, Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Wisłą Kraków. - To oni będą grać pod presją - mówił w rozmowie z Interią obrońca "Białej Gwiazdy" Ivan Gonzalez, który w swojej karierze miał ofertę także z Legii. Nie zdecydował się jednak na grę w Warszawie.

Niezależnie od formy obu drużyn, mecze Legii z Wisłą zawsze wzbudzają wiele emocji. "Biała Gwiazda" od stycznia gra pod wodzą nowego trenera - Kiko Ramireza. Hiszpański szkoleniowiec pracę w Krakowie zaczął z całkiem niezłym bilansem. Trzy wygrane i jedna porażka. Co jest najsilniejszą stroną nowego zespołu?



- Od pierwszego meczu, który zagrałem, do ostatniego na wyjeździe, uważam, że wszyscy zawodnicy bardzo podnieśli swój poziom. Drużyna gra z inną mentalnością, co jest bardzo ważne. Jesteśmy zespołem, z którym trzeba się liczyć. Prawda jest taka, że brakowało małego impulsu, który dał nam trener, co było dla nas najważniejsze - zapewniał przed meczem w Warszawie Ivan Gonzalez.



Obrońca Wisły w 2013 r., gdy odchodził z rezerw Realu Madryt, miał ofertę z Legii, ale nie zdecydował się na transfer do Polski.

- To była inna sytuacja. Byłem młody, grałem w dobrej ekipie, jaką była druga drużyna Realu Madryt. Miałem jednak inną mentalność. Chciałem grać w Hiszpanii, w Primera Division. Myślę, że nie decydując się na grę w Legii, podjąłem dobrą decyzję. Patrząc na to dzisiaj uważam, że nie był to zły ruch. Gram teraz w całkiem niezłej drużynie i mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy - tłumaczył swoją decyzje Hiszpan.



"Biała Gwiazda" po raz ostatni wygrała w Warszawie aż siedem lat temu. Wiślacy pokonali wtedy Legię 3-0 po hat-tricku Pawła Brożka. W 25. kolejce znowu będą mieli szanse na przełamanie złej passy w stolicy.