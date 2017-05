Korona Kielce - Wisła Kraków. Ramirez: Musimy pokazać, że jesteśmy piątą siłą

Na konferencji prasowej poprzedzającej środowy mecz Korony Kielce z Wisłą Kraków trener "Białej Gwiazdy" Kiko Ramirez zaznaczył, że celem jego ekipy jest utrzymanie piątego miejsca w tabeli Ekstraklasy. Do Kielc nie pojedzie trzech zawodników: Michał Buchalik, Maciej Sadlok oraz Mateusz Zachara.

Dziennikarze pytali trenera między innymi o to, dlaczego Wisła tak szybko straciła szansę na awans do europejskich pucharów.



- Drużyna awansowała do ósemki, a taki był nasz pierwszy cel. Wygląda na to, że są obecnie lepsze zespoły i trzeba się z tym pogodzić. Teraz walczymy o kolejne zwycięstwa i powoli myślimy już o podbudowie przed następnym sezonem - zaznaczył Ramirez.

Na pytanie o poziom i styl gry swoich podopiecznych odparł: - Widać, że zrobiliśmy postęp w utrzymywaniu się przy piłce i w rozegraniu. Ale nie ma co ukrywać, nie stwarzamy sobie klarownych sytuacji. Jednak solidnie pracujemy, by to poprawić.

Hiszpan, pytany o najbliższego rywala, powiedział, że "Korona to naprawdę dobry zespół, grają świetny sezon i w środę czeka nas trudne zadanie. Każdy najbliższy mecz jest dla nas jak finał w nasze części tabeli. W grupie mistrzowskiej nie ma słabych drużyn, a my musimy walczyć o zachowanie piątej pozycji”

Warto dodać, że w Kielcach Kiko Ramierez nie będzie mógł skorzystać z Macieja Sadloka, który nadal leczy uraz kostki. W Kielcach zabraknie również Mateusza Zachary który nabawił się kontuzji mięśnia, i Michała Buchalika, którego dopadł wirus żołądkowy.

