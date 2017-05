Korona Kielce - Wisła Kraków 3-2. Sędziemu Łukaszowi Bednarkowi sytuacja wymknęła się spod kontroli

Po meczu Korona - Wisła powiedzieć, że arbitrowi Łukaszowi Bednarkowi sytuacja wymknęła się spod kontroli i skrzywdził Wisłę, to nic nie powiedzieć. Błędy rozjemcy z Koszalina doprowadziły ewidentnie do wypaczenia wyniku spotkania.

Zdjęcie Po aktorskim upadku Macieja Górskiego sędzia Łukasz Bednarek podyktował rzut karny dla Korony. Na nic zdały się protesty Ivana Gonzaleza i Zdenka Ondraszka. /INTERIA.PL

Przegapienie faulu Macieja Górskiego na Łukaszu Załusce, po którym padł gol na 2-2 dla Korony, po teatralnej symulowaniu Górskiego, którego w plecy ledwie klepnął Ivan Gonzalez, podyktowanie rzutu karnego, z którego padła bramka na 3-2 i wreszcie wyrzucenie z boiska Gonzaleza po kolejnym aktorskim upadku Górskiego - to nie jedyne wpadki sędziego Łukasza Bednarka z Koszalina.

Zdumienie w obozie Wisły spowodowało uzasadnienie przez sędziego żółtej kartki dla Gonzaleza.



"Co ty k... gwiżdżesz" - tak według opisu sędziego w protokole miał zwrócić się do niego nieznający polskiego Ivan Gonzalez.



Nawet Stanisław Bareja, Janusz Płoński i Maciej Rybiński - scenarzyści "Alternatyw 4" by tego nie wymyślili!

Co więcej, siedzący na ławce rezerwowych wiślacy słyszeli, jak sędzia techniczny Mariusz Złotek nawoływał przez system komunikacji do Bednarka, że po rzucie rożnym Korony Górski faulował Załuskę. Ten jednak nie zareagował na podpowiedzi.

Rozumiemy, że sędziujący dopiero szóste zawody w Ekstraklasie arbiter uczy się pracy na tak wysokim poziomie. Dlaczego jednak w tym wypadku mylił się tak często i to zawsze na niekorzyść jednej strony?



Rodzi się pytanie, czy Komisja Ligi nie powinna naprawić choć części pomyłek sędziego Bednarka poprzez ukaranie symulującego faule Górskiego?

Zdjęcie Maciej Górski sfaulował Łukasza Załuskę, sędzia Łukasz Bednarek nie odgwizdał faulu, choć podpowiadał mu tak Mariusz Złotek. / INTERIA.PL

