Kiko Ramirez: Wisła Kraków to najważniejsze wyzwanie w mojej karierze

Wisła Kraków w czwartek rano zaprezentowała nowego trenera - Kiko Ramireza. Hiszpan przyznał, że w ostatnich miesiąch współpracował z Rayo Vallecano, a najbliżej mu do filozofii Diego Simeone z Atletico Madryt. - Chcę zdobywać zaufanie i chciałbym zostać tutaj na dłużej. To mój wielki cel - zapowiedział trener "Białej Gwiazdy", który z dziennikarzami pożegnał się okrzykiem "Tylko Wisła".

Kiko Ramirez z Wisłą związał się umową do końca tego sezonu. Drugim trenerem Wisły będzie Radosław Sobolewski. Kazimierz Kmiecik w sztabie pozostaje w roli asystenta.

- Miałem czas, żeby zobaczyć wystarczającą liczbę meczów. Mamy takie czasy, że technologicznie można obejrzeć wszystkie mecze drużyny. Oglądałem spotkania w telewizji, ale też widziałem jedno na żywo (z Ruchem Chorzów - przyp. red.). Myślę, że dobrze poznałem drużynę. Musimy ciężko pracować z wszystkimi. Jako priorytet w zespole, najważniejsza będzie komunikacja - powiedział Kiko Ramirez.

Największym osiągnięciem nowego szkoleniowca Wisły w trenerskiej karierze jest prowadzenie drużyny z trzeciej ligi hiszpańskiej. Ramirez przyznał jednak, że w ostatnich miesiącach pracował dla Rayo Vallecano, które występuje w Primera Division. Zajmował się tam analizą przeciwników.

- Logicznie rzecz biorąc, to praca w Wiśle to najważniejsze wyzwanie w mojej karierze. To klub z wielką historią, wielkimi zawodnikami - przyznał szkoleniowiec.

- W ostatnim czasie widziałem dużo meczów. W ostatnich sześciu miesiącach obejrzałem 70-80 spotkań. Był to dla mnie bardzo ważny okres, bo patrzyłem na futbol z całkowicie innej strony. Zdobywałem doświadczenie, co jest dla mnie bardzo ważne - zaznaczył.

Hiszpan do roli trenera Wisły był przygotowywany już od dłuższego czasu. Wiceprezes ds. sportowych "Białej Gwiazdy" - Manuel Junco, był w kontakcie z Ramirezem od miesiąca. Decyzja o jego zatrudnieniu miała zapaść tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

- Jako trener dużo jeździłem i patrzyłem na futbol europejski. Ekstraklasa to liga z dużą intensywnością, zdaję sobie z tego sprawę - przyznał szkoleniowiec.

- Bardzo lubię filozofię "Cholo" Simeone. Podziwiam też Pepa Guardiolę, ale rozumiem, że nie mam Leo Messiego i Andresa Iniesty - powiedział Hiszpan.

Kiko Ramirez oficjalnie pracę w Wiśle ma rozpocząć dziewiątego stycznia.

- Chciałem podziękować zarządowi, że obdarzył mnie zaufaniem w tym wielkim projekcie. Jestem osobą bardzo optymistycznie nastawioną. Myślę, że to ważna rzecz, jeśli chodzi o pracę trenera. Przede wszystkim dziękuję też dziennikarzom i kibicom, którzy rozmawiali już ze mną na Twitterze - powiedział Ramirez i zapowiedział, że razem z Radosławem Sobolewskim będą pracować nad nauką języka polskiego i hiszpańskiego.

Adrianna Kmak