Jagiellonia - Wisła Kraków. Bartkowski: Jedziemy po trzy punkty

- Strata do europejskich pucharów jest już dość duża, ale nie patrzymy na to, tylko po prostu jedziemy do Białegostoku po trzy punkty - powiedział obrońca Wisły Kraków Jakub Bartkowski przed sobotnim (15.30) meczem z Jagiellonią w 33. kolejce Lotto Ekstraklasy.

Bartkowski zadebiutował w zespole Wisły w minioną sobotę w przegranym 0-1 meczu w Krakowie z Lechią Gdańsk.

- Cieszę się, że udało się zadebiutować przy takiej publiczności. Długo czekałem na ten moment. Mam nadzieję - podejrzewam, że jak większość kolegów, którzy dotychczas nie grali zbyt wiele w trakcie sezonu - iż będę dostawał więcej szans - powiedział piłkarz "Białej Gwiazdy".

- Szkoda, że tego meczu nie udało się wygrać, ale teraz to już przeszłość. Od początku tego tygodnia żyjemy spotkaniem z Jagiellonią. Oczywiście strata do europejskich pucharów jest już dość duża, ale nie patrzymy na to, tylko po prostu jedziemy do Białegostoku po trzy punkty - podkreślił Bartkowski.

Piłkarz trafił do Wisły z Wigier Suwałki. Teraz wraca w okolice swoich rodzinnych stron. Towarzyszą mu dodatkowe emocje?

- Suwałki leżą jeszcze ze sto dwadzieścia kilometrów dalej, praktycznie nie ten region. Podchodzę do tego normalnie. Między Wigrami a Jagiellonią nie ma żadnej wrogości, bardziej działa to na zasadzie współpracy. Ciekawostką może być fakt, że Jagiellonia często wypożycza zawodników do Wigier i obie drużyny mają z tego korzyści - powiedział Bartkowski.



