Górnik Zabrze. Angulo podpisze nowy kontrakt

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie, najlepszy obecnie snajper boisk Lotto Ekstraklasy, Igor Angulo, który w tym sezonie zdobył już 11 bramek w lidze, podpisze nowy kontrakt z Górnikiem Zabrze. Rozmowy w tej sprawie trwają.

Zdjęcie Igor Angulo (biały strój) /Marcin Bielecki /PAP

Angulo trafił do Górnika w sierpniu zeszłego roku. Z miejsca stał się jedną z pierwszoplanowych postaci, nowo budowanego przez Marcina Brosza zespołu. Jego 17 bramek w zeszłym sezonie dało zabrzanom upragniony powrót do Ekstraklasy. W niej Górnik i Angulo spisują się jak na razie wybornie. Po dziesięciu ligowych kolejkach 14-krotny mistrz Polski jest liderem, a napastnik z Kraju Basków przewodzi stawce najskuteczniejszych. Na swoim koncie ma już 11 trafień, zaliczając przy tym dwa efektowne hat-tricki w meczu z Wisłą Kraków (3-2) oraz Wisłą Płock (4-0). Do tego dochodzą jeszcze dwa trafienia w 1/8 Pucharu Polski tydzień temu, w wygranym po dogrywce spotkaniu z Sandecją Nowy Sącz (3-2).



Kiedy Angulo przychodził do Górnika, to podpisał dwuletni kontrakt. Kończy się on w czerwcu przyszłego roku. 33-letni napastnik podkreśla, że w Zabrzu czuje się znakomicie i chciałby tam grać jak najdłużej.



- Z Górnikiem mam jeszcze przez prawie rok ważny kontrakt i chcę go wypełnić. Chcę zresztą zostać w Górniku na dłużej, przedłużyć swoją umowę. Jestem zadowolony z pobytu tutaj - mówił nam niedawno.



Rozmowy w sprawie podpisania nowego kontraktu trwają. Być może wszystko wyjaśni się już w najbliższym czasie. Mówi o tym menedżer zawodnika Marcin Matuszewski.



- O ewentualnych szczegółach nie chciałbym mówić. Tutaj lepiej zaczekać na oficjalne stanowisko klubu. Górnik jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu, podobnie jest w przypadku Igora - wyjaśnia Matuszewski.



Na jak długo Angulo zwiąże się z Górnikiem nową umową? - Nie będę zdradzał szczegółów. Na pewno w odpowiednim czasie wszyscy się dowiedzą, jak wygląda sytuacja - mówi Matuszewski, który jest też znanym hiphopowym muzykiem, znanym jako Duże Pe.

Tymczasem Angulo przygotowuje się do niedzielnego, derbowego meczu z Piastem Gliwice. To spotkanie rozegrane zostanie w Zabrzu w niedzielę. Początek meczu godzina 15.30. Mecz na stadionie im. Ernesta Pohla, po raz kolejny w tym sezonie obejrzy komplet prawie 23 tysięcy fanów.



Michał Zichlarz