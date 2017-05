Hokejowe MŚ. Włosi spadają z elity

Hokejowa elita bezlitosna dla beniaminków. Po Słowenii drugim spadkowiczem zostały Włochy, a więc oba zespoły, które awans wywalczyły przed rokiem na MŚ Dywizji 1A w Katowicach. Za rok znów będą rywalami "Biało-czerwonych" na zapleczu elity. Po popołudniowych poniedziałkowych meczach MŚ znamy już obu spadkowiczów i siedmiu ćwierćfinalistów.

Zdjęcie Duńczyk Nikolaj Ehlers strzela na włoską bramkę bronioną przez Andreasa Bernarda /PAP/EPA

Włochy przegrały z Danią 0-2 w pierwszym poniedziałkowym meczu grupy A w Kolonii. Beniaminek długo dobrze się bronił, ale w ostatnich minutach przeżył prawdziwą katastrofę. W równolegle rozgrywanym meczu grupy B w Paryżu Kanadyjczycy pokonali Norwegów 5-0 i odebrali im szanse na awans do ćwierćfinału. Oprócz ekipy Klonowego Liścia, z grupy B awansowali do fazy pucharowej Czesi, Szwajcarzy i Finowie. Z grupy A pewne awansu są już ekipy USA, Rosji i Szwecji, a ostatnim ćwierćfinalistą zostanie zwycięzca meczu Łotwa - Niemcy (wtorek godz. 20.15).

Włosi odstawali od pozostałych drużyn grupy A. W sześciu pierwszych spotkaniach zdobyli tylko punkt przegrywając po dogrywce ze Słowacją 2-3. Solidne lanie dostali w meczach z Rosją (1-10) i ze Szwecją (1-8). Mimo tego do końca mieli szansę na utrzymanie. Musieli wygrać z Danią za trzy punkty (bez dogrywki czy karnych) i liczyć to, że Słowacy przegrają we wtorek ze Szwecją także bez dogrywki czy karnych.

Wówczas o kolejności na ostatnich miejscach w grupie A decydowałaby mała tabelka z zaliczeniem wyników bezpośrednich meczów trzech zespołów, które po siedmiu kolejkach miałby po cztery punkty: Danii, Słowacji i Włoch. W niej ostatnie miejsce zajęłaby Dania, ale ponieważ za rok będzie gościć mistrzostwa świata elity, to w tym roku nie może spaść. Zdegradowana zostałaby Słowacja, która w małej tabelce miałaby trzy punkty, a więc o punkt mniej od Włochów.

Faworytami poniedziałkowego meczu byli Duńczycy i gra w pierwszej tercja to potwierdziła. Częściej atakowali, wypracowali więcej groźnych sytuacji i oddali znacznie więcej strzałów niż Włosi (10-4). Po jednym z nich rywali uratował słupek.



Podobny przebieg miała druga tercja. W trzeciej czas uciekał, a wciąż nikomu nie udawało się zdobyć gola. W 58. minucie nieodpowiedzialnie zachował się Thomas Larkin. Zupełnie niepotrzebnie uderzył rywala kijem i sędzia odesłał Włocha na ławkę kar. Duńczykom wystarczyło 25 sekund, aby założyć zamek i objąć prowadzenie.

Po chwili Włosi wycofali bramkarza i atakowali w sześciu, ale gdy zaczynali konstruować akcję w swojej tercji, Alexander Egger potknął się, a upadając tak pechowo trącił krążek, że posłał go do swojej bramki. Kuriozalny gol!



Grupa A (Kolonia)

Dania - Włochy 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)



Bramki: Nichlas Hardt (58), Peter Regin (59).



Kary: Dania - 2; Włochy - 4 minuty.

1. USA 6 15 26-11 - awans

2. Rosja 5 14 27-5 - awans

3. Szwecja 6 13 25-11 - awans

4. Łotwa 5 9 11-9

5. Niemcy 6 9 16-20



6. Dania 7 7 13-22

7. Słowacja 6 4 10-24



8. Włochy 7 1 6-32 - spadek



Grupa B (Paryż)

Kanada - Norwegia 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)

Bramki: dla Kanady - Brayden Schenn (18), Colton Parayko (19, 39), Mark Scheifele (35), Ryan O'Reilly (58).



Kary: Kanada - 8; Norwegia - 10 minut.

1. Kanada 6 16 27-8 - awans



2. Czechy 6 13 22-11 - awans



3. Szwajcaria 6 12 19-13 - awans



4. Finlandia 6 11 18-17 - awans



5. Norwegia 6 8 10-15

6. Francja 6 7 19-18

7. Białoruś 6 4 11-24



8. Słowenia 6 1 12-32 - spadek

MZ