Hokejowa Liga Mistrzów. Comarch Cracovia zacznie w Monachium

Hokeiści Comarch Cracovii, którzy po raz drugi z rzędu zagrają w Lidze Mistrzów, poznali dokładny terminarz rozgrywek. Rywalizację w elitarnym gronie "Pasy" rozpoczną od wyjazdowego starcia z Red Bull Monachium.

Zdjęcie Tak hokeiści Cracovii świętowali mistrzostwo Polski /Fot. Michał Chwieduk /Newspix

Cracovia zmierzy się z niemieckim zespołem 25 sierpnia o godz. 19.00. W drugiej kolejce mistrz Polski zagra również na wyjeździe. Tym razem ze szwedzkim Brynas IF. Przed własną publicznością krakowianie zaprezentują się 1 września, kiedy to podejmą Red Bull Monachium. Mecz 3. i 4. kolejki "Pasy" również zagrają u siebie - z Brynas IF (3.09) i z IFK Helsinki (3.10). Na zakończenie zmagań w fazie grupowej Comarch Cracovia uda się do stolicy Finlandii (10.10).



Terminarz meczów Comarch Cracovii w hokejowej LM:

1. kolejka: Red Bull Monachium - Comarch Cracovia 25.08 (piątek), godz. 19:00

2. kolejka: Brynas IF - Comarch Cracovia 27.08 (niedziela), godz. 14:30

3. kolejka: Comarch Cracovia - Red Bull Monachium 01.09 (piątek), godz. 19:00

4. kolejka: Comarch Cracovia - Brynas IF 03.09 (niedziela), godz. 16:30

5. kolejka: Comarch Cracovia - IFK Helsinki 03.10 (wtorek), godz. 19:30

6. kolejka: IFK Helsinki - Comarch Cracovia - 10.10 (wtorek), godz. 19:00