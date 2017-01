Sztuczki Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski znakomicie rozpoczął rundę rewanżową Bundesligi. Dwa gole polskiego napastnika zapewniły zwycięstwo Bayernu Monachium w meczu z Freiburgiem (2-1). Nic więc dziwnego, że "Lewy" jest w doskonałym nastroju, co pokazał na treningu popisując się sztuczkami.

Robert Lewandowski

Spotkanie z Freiburigiem rozpoczęło się źle dla Bawarczyków, którzy już w 3. minucie stracili gola. Manuela Neuera zmusił do kapitulacji Janik Haberer.



Bayern ma jednak w swoim składzie Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski doprowadził do remisu w 34. minucie. W doliczonym czasie gry to właśnie "Lewy" przechylił szalę zwycięstwa na korzyść obrońców mistrzowskiego tytułu.



Bayern z dorobkiem 42 punktów jest liderem tabeli. W klasyfikacji strzelców Lewandowski odrobił dwa gole do prowadzącego Pierre'a-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund.



Nic więc dziwnego, że "Lewy" ma powody do zadowolenia. Na treningu polski napastnik popisywał się futbolowymi trikami, a filmik o tym zamieścił Bayern na Twitterze.

