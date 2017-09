Zła wiadomość dla kibiców Bayernu Monachium. Kapitan Bawarczyków Manuel Neuer przeszedł we wtorek operację kontuzjowanej stopy i do końca roku już nie zagra.

Zdjęcie Manuel Neuer /AFP

Neuer doznał kontuzji lewej stopy podczas poniedziałkowego treningu. Klub początkowo nie informował opinii publicznej, jak poważny jest uraz. Szczegółowe badania wykazały, że bramkarz znów złamał kość śródstopia i konieczna była operacja. Zabieg został przeprowadzony we wtorek przez profesora Ulricha Stoeckla.



"Manuel Neuer doznał kolejnej kontuzji i jest nam z tego powodu bardzo przykro. Operacja przebiegła doskonale, co jest obecnie najważniejsze. Manuel wróci do swojej najlepszej formy i spodziewamy się, że wróci do gry w styczniu" - powiedział prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge na oficjalnej stronie internetowej klubu.



Neuer może mówić o pechu. Niemal identycznego urazu doznał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt, który wykluczył go z gry na dłuższy czas.



Wsparcia udzielili Neuerowi koledzy z Bayernu m.in. Robert Lewandowski i Franck Ribery.

RK