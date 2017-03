Jakub Błaszczykowski z urazem pleców

Niepokojące informacje docierają z Wolfsburga. Jakub Błaszczykowski nie dokończył czwartkowego treningu, bo narzekał na ból pleców. 32-letni piłkarz jest powołany na zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczem z Czarnogórą (26 marca, godz. 20.45).

Jakub Błaszczykowski i Yannick Gerhardt nie dokończyli czwartkowego treningu VfL Wolfsburg. Polak narzeka na uraz pleców. Podczas czwartkowych zajęć ból był tak silny, że Błaszczykowski musiał zejść z boiska.

- Błaszczykowski i Gerhardt nie są w tej chwili gotowi do treningu z pełnymi obciążeniami. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć, w jakiej są formie - powiedział po treningu Andries Jonker, holenderski trener "Wilków".



Uraz 32-letniego piłkarza może wykluczyć go z gry w sobotnim meczu z Darmstadt. Reprezentant Polski miał ostatnio pewne miejsce w składzie, a co ciekawe, w ostatnich dwóch spotkaniach wystąpił na pozycji prawego obrońcy.



Problemy Błaszczykowskiego mogą mieć większe konsekwencje. W poniedziałek rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczem z Czarnogórą. Z wiceliderem grupy E el. MŚ "Biało-czerwoni" zmierzą się w Podgoricy, 26 marca, o godz. 20.45.



Błaszczykowski przydałby się też "Wilkom", którzy przeżywają jeden z najgorszych sezonów od lat. Wolfsburg zajmuje 14. miejsce w tabeli, ale ma tylko 26 punktów - tyle, co 16. Hamburger SV. Drużyna, która zakończy rozgrywki na tej pozycji, będzie musiała walczyć o utrzymanie w barażu z zespołem z 2. Bundesligi.

