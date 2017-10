Dobra informacja dla kibiców niemieckiej Bundesligi. Mecze z udziałem m.in. gwiazd reprezentacji Polski: Roberta Lewandowskiego, Łukasza Piszczka czy Jakuba Błaszczykowskiego, od najbliższego weekendu będzie można oglądać także w stacji Canal+.

Zdjęcie Robert Lewandowski w starciu z Łukaszem Piszczkiem /AFP

Od tego sezonu spotkania Bundesligi i 2. Bundesligi kibice mogą oglądać na kanałach Eleven, Eleven Sports, Eleven Extra. Eleven Sports Network jest właścicielem praw do transmisji do 2021 roku. Od najbliższego weekendu to się zmieni ponieważ platforma nc+ i Eleven Sports Network podpisali umowę o długoterminowej współpracy. Na jej mocy widzowie Canal+ będą mogli oglądać wybrane mecze Bundesligi aż do końca sezonu 2020/2021.



"Canal+ będzie transmitował na wyłączność dwa mecze podczas 30 kolejek i trzy mecze podczas czterech kolejek w każdym pełnym sezonie Bundesligi. Pozostałe spotkania będą transmitowane w kanałach Eleven Sports. Dodatkowo Canal+ pokaże również magazyn piłkarski ze skrótami wszystkich meczów Bundesligi" - czytamy w komunikacie.



W najbliższą sobotę 14 października Canal+ pokaże dwa mecze TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg (godz. 15.30, Canal+ Sport) i Borussia Dortmund - RB Lipsk (godz. 18.30, Canal+). Z 9. kolejki stacja pokaże pojedynek Eintrachtu Frankfurt z Borussią Dortmund (21.10, godz. 15.30, Canal+ Sport) i FC Koeln z Werderem Brema (22.10, godz. 13.30, Canal+ Sport2). W następnej kolejce widzowie zobaczą starcie Hannover 96 z Borussią Dortmund (28.10, godz. 15.30, Canal+Sport) i VfB Stuttgart z SC Freiburg (29.10, godz. 18.00).



W Bundeslidze gra wielu polskich piłkarzy, więc dlatego pokazywanie jej meczów jest atrakcyjne dla nadawców. Gwiazdą pierwszej wielkości w Bayernie Monachium jest oczywiście Robert Lewandowski. W Borussii Dortmund błyszczy Łukasz Piszczek. Inny filar "Biało-Czerwonych" Jakub Błaszczykowski broni barw VfL Wolfsburg. W VfB Stuttgart gra Marcin Kamiński, w SC Freiburg Bartosz Kapustka, a w FC Koeln Paweł Olkowski.

Reklama

RK



Wyniki, terminarz i tabela Bundesligi