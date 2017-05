Artur Sobiech potwierdził, że po sześciu latach rozstaje się z Hannoverem 96. Klub nie przedłużył wygasającego w czerwcu kontraktu z polskim napastnikiem, który w ostatnich był jedynie rezerwowym w trzeciej drużynie drugiej Bundesligi.

Zdjęcie Artur Sobiech musi sobie szukać nowego klubu /AFP

"Jego forma nie była nigdy na tyle dobra, by zaistnieć w Niemczech. To była dla niego trochę za wysoka półka, nawet na drugim poziomie brakowało mu przygotowania motorycznego. To dobra decyzja, szkoda dalej łudzić się nadzieją, że może jeszcze się przełamie. Zalecałbym mu zmianę ligi, może na holenderską. W tym momencie musi jednak iść tam, gdzie go będą chcieć i patrzyłbym z pokorą na jego słowa, że nie chce wracać do Ekstraklasy" - powiedział były piłkarz klubów niemieckich Sławomir Chałaśkiewicz.

Reklama

Sobiech przeszedł do Hannoveru 96 w czerwcu 2011 roku z Polonii Warszawa. "Czarne Koszule" otrzymały za napastnika ponad milion euro. Przez pięć lat grał w Bundeslidze. W ubiegłym sezonie Hannover 96 nie zdołał utrzymać się najwyższej klasie rozgrywkowej, a to był najlepszy sezon w wykonaniu polskiego napastnika. Sobiech wystąpił w 25 spotkaniach i strzelił siedem goli. Kariera 26-letniego zawodnika mogła potoczyć się lepiej, ale często nękały go kontuzje. Nie inaczej było na zapleczu Bundesligi. Uraz kolana sprawił, że nie grał prawie miesiąc, a potem już nie zdołał wywalczyć miejsca w podstawowym składzie.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Artur Sobiech opuszcza Hannover 96. Wideo