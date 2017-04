Usyk pokonał Huntera w obronie pasa WBO

Tytuł mistrza świata federacji WBO w wadze cruiser pozostaje w rękach Ołeksandra Usyka (12-0, 10 KO), który miał w ringu, trudniejszą niż przypuszczano, przeprawę z mało dotąd znanym Michaelem Hunterem (12-1, 8 KO). Ukrainiec wygrał na punkty walkę w USA.

Zdjęcie Ołeksandr Usyk (z prawej) i Mike Hunter /AFP

Trzej sędziowie punktowali 117-110 dla panującego mistrza, który po raz drugi obronił pas WBO w wadze cruiser.

Reklama

We wrześniu ubiegłego roku Ukrainiec odebrał pas Krzysztofowi Głowackiemu.



Usyk po raz kolejny bardzo wolno wszedł w walkę. Szybki na nogach, śliski Amerykanin wymykał mu się i od czasu do czasu trafiał niegroźnymi ciosami prostymi. Pierwsze trzy rundy mogły zostać wygrane przez Huntera, ale w kolejnych dwóch inicjatywę przejął już czempion, który zaczął łapać rytm i namierzać cel. Szczególnie ciosy na tułów robiły wrażenie na pretendencie.

Gdy pojedynek wyrównał się na kartach punktowych, Usyk spuścił nieco z tonu, by trochę odpocząć. Hunter wykorzystał ten moment i znów był aktywniejszym pięściarzem.

W dziesiątej rundzie Usyk ponownie wrzucił wysoki bieg i coraz mocniej rozbijał rywala. W końcówce Hunter był zraniony, ale nie było zagrożenia przegraną przed czasem.

Mistrzowskie rundy to już popis Ukraińca. Jego ciosy na tułów w końcu zaczęły się kumulować. Zmęczony Hunter bił bez nóg i skrętu tułowaia, przyjmował coraz więcej. W ostatnim starciu Usyk sprawił Amerykaninowi prawdziwe lanie. Przez kilkadziesiąt sekund Hunter był obijany na skraju nokautu.

Gdy zawodnik z USA zatoczył się po jednej z bomb i podtrzymały go liny, sędzia ringowy wyliczył go do ośmiu. Wydawało się, że Usyk zdąży wykończyć robotę, ale sam nieco się wystrzelał i potrzebował chwili na odzyskanie oddechu, a kiedy ponowił atak i znów zranił Huntera, zabrzmiał gong.