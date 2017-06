Trener McGregora: Ludziom poopadają szczęki

Wszyscy w obozie Conora McGregora mocno wierzą w to, że mistrz UFC pokona Floyda Mayweathera Jr (49-0, 26 KO) w bokserskim ringu. Wątpliwości co do tego nie ma John Kavanagh, trener Irlandczyka.

Zdjęcie Conor McGregor /AFP

"Zawsze byliśmy najlepsi właśnie wtedy, gdy wszyscy wyśmiewali myśl, że jakiś nieznany gość z Dublina podbije UFC i zdobędzie pas. Tego typu wyzwania zacieśniają łączące nas więzi. Zawsze jest u nas duch walki, ale kiedy się z nas śmieją, czyni nas to jeszcze silniejszymi" - stwierdził.



"Oczywiście mówimy teraz o walce z jednym z najlepszych bokserów w historii, ale są luki do wykorzystania. Nikt nie jest doskonały. Szykujemy się, by sprawić, że ludziom poopadają szczęki" - dodał.



Do walki Mayweathera z debiutującym w boksie McGregorem dojdzie 26 sierpnia w Las Vegas.

Reklama