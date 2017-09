Tomasz Adamek w KSW? "Głupiec nie siada do stołu"

Zaskakująco wybrzmiały słowa dziennikarza i promotora boksu Mateusza Borka, który teraz dowodzi karierą Tomasza Adamka. Otóż "Góral" może wystąpić na gali federacji KSW. "Głupiec nie siada do stołu" - napisał na Twitterze właściciel MB Promotions.

Zdjęcie Tomasz Adamek /fot. Artur Gac /INTERIA.PL

Sensacyjne doniesienia na temat przyszłości Adamka obarczone są, jak zapewnia Borek, jednym konkretnym warunkiem. Według dziennikarza, były dwukrotny mistrz świata w boksie zawodowym, może wejść do oktagonu lub ringu największej w Polsce organizacji mieszanych sztuk walki, ale nie będzie zmieniał swojej profesji.

"Głupiec nie siada do stołu . Nie słucha, nie rozmawia. Tomasz Adamek na sto procent nie będzie się z nikim bił w formule MMA" - zastrzegł szef MB Promotions.

"Nie wiem, czy walka toczyłaby się w klatce czy na ringu, ale na pewno na zasadach pięściarskich. Pomysł zbliżony do tego, co mogliśmy obserwować podczas walki Conora McGregora z Floydem Mayweatherem w Las Vegas. Maciej Kawulski (współwłaściciel KSW - przyp.) ma już pewną koncepcję, a ja jej wysłuchałem w skupieniu. Darzę go ogromną sympatią, a on naprawdę wie w jaki sposób wypromować wydarzenie i jak je sprzedać" - to już obszerne wytłumaczenie Borka w rozmowie z polsatsport.pl.

Jednak, jak przekonuje początkujący promotor, taka koncepcja jest melodią przyszłości, a przed Adamkiem póki co wyzwania w ringu zawodowym. W ostatnim pojedynku "Góral" wygrał z Australijczykiem Solomonem Haumono w Gdańsku, a kolejny tegoroczny pojedynek ma stoczyć na obczyźnie.

