Powietkin - Hammer w eliminatorze WBO?

Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale wygląda na to, że najbliższym rywalem rosyjskiego pięściarza Aleksandra Powietkina (32-1, 23 KO), będzie notujący dobrą serię Christian Hammer(22-4, 12 KO).

Zdjęcie Aleksander Powietkin (z prawej) /AFP

Rosjanin i jego obóz oferowali ponad cztery miliony dolarów mistrzowi WBO wagi ciężkiej, Josephowi Parkerowi (24-0, 18 KO). Ten jednak odrzucił taką propozycję, co prawdopodobnie skończy się unifikacją z Deontayem Wilderem bądź Anthonym Joshuą w przyszłym roku. "Sasza" zaboksuje więc 15 grudnia w Jekaterynburgu z innym rywalem o pas WBO International. Ale jaka będzie prawdziwa stawka tej potyczki?

W tej chwili Rumun z niemieckim paszportem jest najwyżej notowanym zawodnikiem rankingu World Boxing Organization. W poprzednim zestawieniu Rosjanin zajmował siódmą pozycję.

To wszystko sprawia, że lepszy z tej dwójki prawdopodobnie zostanie ochrzczony oficjalnym pretendentem do tytułu. Ale Parker we wrześniu rozprawił się obowiązkowym challengerem, więc będzie miał teraz czas na dobrowolne obrony oraz ewentualną unifikację.

Powietkin po zakończeniu krótkiego zawieszenia powrócił na początku lipca, pokonując bardzo wysoko na punkty Andrieja Rudenkę.