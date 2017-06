PBN7. Nowy rywal Macieja Sulęckiego

Kolejna, już trzecia zmiana w karcie Polsat Boxing Night. Tym razem dotknęła ona Macieja Sulęckiego (24-0, 9 KO). Gala odbędzie się 24 czerwca w Ergo Arenie w Gdańsku.

Anonsowany wcześniej Rocky Jerkić (15-1, 12 KO) nie doleci do Gdańska. Nabawił się kontuzji. Jego miejsce zajmie Damian Ezequiel Bonelli (24-1, 21 KO).



Blisko 40-letni Argentyńczyk jak dotąd tylko raz wystąpił poza granicami kraju i przegrał. Osiem miesięcy temu wypunktował go Rohan Murdock. Bonelli większość potyczek rozstrzygnął na swoją korzyść przed czasem, jednak nie ma na rozkładzie żadnego poważnego zawodnika. Powinien więc być stosunkowo łatwym kąskiem dla "Stricza".



"Skupiam się na sobie i kto by nie stanął naprzeciw mnie, po prostu muszę zrobić swoje. Nie ma więc mowy o lekceważeniu, tym bardziej, że przeciwnik potrafi mocno uderzyć. Nie ukrywam jednak, że cele są znacznie wyższe, bo marzę o tytule mistrza świata" - powiedział Sulęcki.

Wcześniej nowych rywali poznali Krzysztof Głowacki (26-1, 16 KO) i Adam Balski ((9-0, 7 KO). "Główka" miał zmierzyć się z Amerykaninem Brianem Howardem, który jednak miał problemy z wizą. Jego miejsce zajął Turek Hizni Altunkaya (29-0, 17 KO). Balski natomiast miał skrzyżować rękawice z Namibijczykiem Vikapitem Meroro. Zastąpi go Łukasz Janik (28-3, 15 KO).