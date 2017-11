Ostatnia szansa Yuriorkisa Gamboy?

Robinson Castellanos wycofał się z walki i Jason Sosa (20-2-4, 15 KO) pozostał bez rywala. Ale szybko znaleziono dla niego następcę. Do ringu wejdzie Yuriorkis Gamboa (27-2, 17 KO) dla którego to być może ostatnia szansa.

Zdjęcie Yuriorkis Gamboa /AFP

"Cyklon z Guantanamo" w pewnym momencie wyrastał na jedną z największych gwiazd boksu zawodowego bez podziału na kategorie. Wygrywał z mocnymi przeciwnikami, i co najważniejsze, czynił to w efektownym stylu. Odprawił między innymi Orlando Salido czy Daniela Ponce De Leona, ale nagle jego kariera się załamała. Wciąż wygrywał, lecz boksował rzadko i już tak nie błyszczał jak wcześniej. Prawdziwej lekcji w 2014 roku udzielił mu Terence Crawford, a pół roku temu przed czasem odprawił go właśnie Castellanos. Teraz Kubańczyk wskoczył w jego miejsce i skrzyżuje rękawice z Sosą, dla którego będzie to z kolei powrót po laniu z rąk Wasyla Łomaczenki.



Dziesięciorundowy pojedynek odbędzie się 25 listopada w sławnej Madison Square Garden w Nowym Jorku podczas gali Kowaliow vs Szabrański. Potyczka Gamboy z Sosą otworzy przekaz telewizyjny stacji HBO.



"Ostatnio nie byłem zbyt dobrze przygotowany, tym bardziej cieszę się z takiej okazji. Wygrana nad Sosą otworzy mi szansę na zdobycie kolejnych tytułów. Tym razem będę już w dużo lepszej formie i to moja ręka powędruje w górę" - zapewnia Gamboa.



"Niektórzy uważają Gamboę za łatwiejszą opcję niż Castellanos, bo przecież z nim przegrał, jednak my inaczej podchodzimy do sprawy. Być może wtedy Gamboa po prostu zlekceważył przeciwnika. Nastawiamy się więc na najlepszą wersję Gamboy - przekonuje Amerykanin.

Reklama