Mayweather Jr - McGregor. Statystyki ciosów

Statystyki ciosów opracowane przez firmę CompuBox pokazują, jak dużą przewagę miał w ringu Floyd Mayweather Jr (50-0, 27 KO) nad Conorem McGregorem (0-1).

Zdjęcie Mayweather (z prawej) pokonał McGregora w 10. rundzie /AFP

Irlandczyk wprawdzie ogółem wyprowadził więcej ciosów, ale boksował na dużo niższej skuteczności, a do tego wiele jego uderzeń nie miało należytej wymowy. Mayweather bił mocniej i trafiał częściej. Aż w pięciu na dziesięć rund osiągnął skuteczność 50% lub wyższą, a w dwóch przekroczył nawet 70%. Były to rundy szósta - 27 celnych ciosów na 37 zadanych (73%) - oraz dziesiąta - 20 celnych na 28 (71%).

McGregor ani razu nie przebił bariery 50%. Co ciekawe, najwyższą skuteczność miał w rundzie dziesiątej, w której został zastopowany. Wynika to jednak stąd, że po prostu wyprowadził mało ciosów - tylko 9. Trafił w tym starciu 4 razy, co dało mu skuteczność 44%. Wcześniej najwyższą osiągnął w starciu szóstym - 41% (19 celnych ciosów na 46 wyprowadzonych).

Wszystkie ciosy:

Mayweather - 170 z 320 (53%)

McGregor - 111 z 430 (26%)

Ciosy proste przednią ręką:

Mayweather - 18 z 59 (31%)

McGregor - 27 z 98 (28%)

Ciosy mocne:

Mayweather - 152 z 261 (58%)

McGregor - 84 z 332 (25%)