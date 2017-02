Mariusz Wach jeszcze nie "napina" się na pojedynek z Teperem

Pięściarz wagi ciężkiej Mariusz Wach ma za sobą pierwsze spotkanie z Erkanem Teperem, z którym zmierzy się 18 marca na gali w Lipsku. Pojedynkiem wieczoru na gali w Niemczech będzie starcie Roberta Stieglitza z Nikolą Sjeklocą o tytuł mistrza Europy kategorii półciężkiej.

Zdjęcie Mariusz Wach tu przed walką z Aleksandrem Powietkinem /fot. Maksim Bogodvid /East News

- Do walki zostało jeszcze kilka tygodni, więc na razie nie ma co się "napisać". Teraz trzeba ostro trenować, a na strojenie groźnych min przyjdzie czas przed samym pojedynkiem, na decydującej konferencji i ceremonii ważenia - mówi w rozmowie z Interią Mariusz Wach, tłumacząc przyjazną atmosferę, która towarzyszyła pierwszemu, promocyjnemu spotkaniu w Lipsku.

"Wiking" miał okazję dopiero po raz pierwszy zobaczyć na żywo swojego najbliższego rywala, Niemca tureckiego pochodzenia. 34-letni Teper nie zrobił na Polaku większego wrażenia. - Mam nadzieję, że będzie solidnie przygotowany i damy dobrą, emocjonującą walkę do oglądania. Chciałbym, żeby kibice byli zadowoleni z tego pojedynku - zapowiada olbrzym z Krakowa.

Rutynowany Wach, mający za sobą pojedynek o mistrzostwo świata z Władimirem Kliczką i sparingi z wieloma czołowymi pięściarzami wagi ciężkiej, nie czuje tremy przed pojedynkiem o swoje "być albo nie być". Pod ścianą, po ostatniej porażce z Christianem Hammerem, jest także Teper, co już powinno zwiastować ogromne emocje. "Wiking" odebrał rywala, jako "sympatycznego gościa".

- Wszyscy pięściarze, których poznałem, łącznie z największymi zabijakami, prywatnie są fajnymi facetami. Tak samo jak najwięksi krzykacze, typu Dereck Chisora i David Haye, którzy na konferencjach robią show, ale poza kamerami mają zupełnie inne oblicze. Oczywiście zdarzają się też pojedynki takich zawodników, którzy naprawdę się nie lubią i wtedy nic nie jest reżyserowane. Adrenalina sprawia, że brakuje iskry, żeby nastąpił wybuch - uważa Wach.



W przypadku Wacha sztuczne podgrzewanie emocji byłoby czymś tak nienaturalnym, że mogłoby wyglądać wręcz komicznie. - Nigdy nie zdarzyło mi się boksować z zawodnikiem, z którym prywatnie bym się nie lubił i chciał go skarcić. Do ringu zawsze wnoszę zdrowe, sportowe emocje - tłumaczy polski "ciężki".



Pojedynek Wacha z Teperem, na gali organizowanej przez grupę SES Boxing, został zakontraktowany na 12 rund. Według nieoficjalnych informacji nasz pięściarz zainkasuje ok. 50 tysięcy euro.