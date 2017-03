Mariusz Wach - Erkan Teper na gali w Lipsku

Podczas gali w Lipsku Mariusz Wach mierzy się z groźnym Erkanem Teperem. Zapraszamy na relację runda po rundzie, transmisja w Polsat Sport Fight!

- Za mną bardzo udany okres przygotowawczy. Przez około dwa miesiące nie próżnowałem, tylko solidnie budowałem formę i wykonałem optimum, aby forma na sobotę była odpowiednia - zapewniał w rozmowie z Interią Mariusz Wach, były pretendent do tytułu mistrza świata w królewskiej kategorii wagowej.



Wach boksuje drugi raz od czasów pamiętnej porażki o pas MŚ z Aleksandrem Powietkinem. Faworytem pozostaje natomiast groźny Niemiec Teper.



I runda:

Pierwsza odsłona to badanie siły przeciwnika. Wach był statyczny i jakby myślami gdzieś indziej. Być może rozproszyło go to, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Organizatorzy z głośników puścili "Mazurka Dabrowskiego", ale w zdecydowanie za wolnym tempie.

Naszym zdaniem runda dla: Tepera



II runda:



Ożywił się Mariusz Wach, a przez to Teper zaczął mieć kłopoty. Po dobrej kombinacji na początku rundy prawy podbródkowy - lewy sierpowy, Polak przjął inicjatywę. Teper próbował doskakiwać, ale Wach skutecznie korzystał z większego zasięgu ramion i trzymał Niemca na dystans.



Naszym zdaniem runda dla: Wacha

III runda:



Wzmógł się doping dla Wacha i Polak zaczął boksować z większym animuszem. Teper z kolei "usypia" rywala, by później przyspieszyć. Krakowianin wydaje się jednak czujny.



Naszym zdaniem runda dla: Wacha

IV runda:



Wydaje nam się, że Wach prowadzi na punkty, ale wiemy jak to jest z boksowaniem w obcej hali... Polak musi być konkretniejszy, by wyraźnie zaznaczyć swoją przewagę, jeśli chce pokonać Niemca w Lipsku. W tej rundzie częściej atakował Wach, ale Teper groźnie kontrował. W końcówce Wach delikatnie przyspieszył.



Naszym zdaniem runda dla: Wacha

V runda:



Zrobiło się... nudno. Najciekawszy moment tego starcia to chwila, w której Wach się poślizgnął. Poza tym aktywniejszy Teper.



Naszym zdaniem runda dla: Tepera

VI runda:



- Masz to! Masz ten ruch, ten balans tułowiem. On już chce odpoczywać. Trzymaj go lewym, a później spróbuj prawym sierpem - mówił po VI rundzie Piotr Wilczewski, trener Wacha.



Naszym zdaniem runda dla: Wacha