Mariusz Wach - Dillian Whyte. Walka odwołana?

Według jeszcze niepotwierdzonych informacji pięściarz Mariusz Wach nie stoczy kluczowego dla swojej dalszej kariery pojedynku z Brytyjczykiem Dillianem Whytem. Jeśli tak się stanie, "Wikingowi" przynajmniej tymczasowo przejdzie koło nosa walka, która miała doprowadzić go do starcia o pas mistrza świata.

Zdjęcie Mariusz Wach /AFP

Tę na razie niepotwierdzoną oficjalnym komunikatem wiadomość, przekazał za pośrednictwem Twittera dziennikarz Mateusz Borek. Według jego informacji na przeszkodzie stanęła kontuzja, odniesiona podobno przez Whyte’a.

Reklama

Jeśli tak się stanie, Wach straci szansę, by za trzy tygodnie wyważyć sobie drzwi do mistrzów wagi ciężkiej, a zatem i świetnie płatnych pojedynków. Dzisiaj rynek brytyjski, co pokazała walka Anthony’ego Joshui z Władymirem Kliczką, jest najbardziej atrakcyjny dla pięściarzy zwłaszcza z najcięższych kategorii wagowych.

Starciem z Whytem Polak stanąłby w wielkim oknie wystawowym. Pojedynek miał mieć rangę walki wieczoru 3 czerwca w Londynie, podczas gali organizowanej przez promującą Joshuę grupę Matchroom Boxing. Walka olbrzyma z Krakowa z Brytyjczykiem została zakontraktowana na 12 rund.