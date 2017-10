Marco Huck przenosi się do wagi ciężkiej

Pięściarz Marco Huck (40-5-1, 27 KO) nie ma ostatnio dobrej passy. Najpierw przegrał wyraźnie z Mairisem Briedisem, a potem dostał lekcję boksu od Ołeksandra Usyka. Stąd też decyzja o przenosinach do kategorii ciężkiej.

Zdjęcie Marco Huck (z lewej) i Ola Afolabi /AFP

Niemiec jak dotąd stoczył w najwyższej kategorii jeden pojedynek - w lutym 2012 roku przegrał dwa do remisu mistrzowski bój z Aleksandrem Powietkinem, choć do dziś wielu uważa, że to jemu należała się wygrana.

Urodzony w Ugao pięściarz liczy, że w królewskiej dywizji uda mu się nawiązać do sukcesów legendarnego Maksa Schmelinga.

Ewentualne potyczki z takimi olbrzymami jak Anthony Joshua czy Deontay Wilder byłyby jednak dla niego niezwykle trudne.