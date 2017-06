Manny Pacquiao lekceważy Jeffa Horna?

Manny Pacquiao (59-6-2, 38 KO) podpadł w środę swojemu rywalowi Jeffowi Hornowi (16-0-1, 11 KO). Najpierw spóźnił się na konferencję prasową promującą niedzielny pojedynek, a kiedy już się na niej zjawił, uwagę skupiał głównie na SMS-owaniu.

Zdjęcie Manny Pacquiao (z lewej) i Jeff Horn /PAP/EPA

Z powodu nieobecności Filipińczyka konferencja rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem. Na 38-letniego boksera czekali nie tylko Horn i jego ekipa, ale też burmistrz Brisbane Graham Quirk oraz australijska minister turystyki i edukacji Kate Jones.



"Pac Mana" w końcu przybył, ale sprawiał wrażenie nie do końca obecnego. "To mistrz świata w wysyłaniu wiadomości tekstowych, bo ani na moment nie odkłada tego cholernego telefonu!" - komentował Dean Lonergan, promotor Horna.



Przeciwnik czempiona WBO w kategorii półśredniej stwierdził z kolei, że to brak szacunku ze strony zawodnika z Azji. "Nie wiem, może on nas lekceważy" - powiedział.



Pacquiao wyjaśniał, że wcale nie wysyłał nikomu wiadomości, tylko patrzył na ściągawkę, na której było to, co chciał powiedzieć na mównicy. Tyle że żadnego przemówienia nie było w planach - konferencja miała formę pytań i odpowiedzi.



Walka Pacquiao-Horn odbędzie się w niedzielę rano czasu australijskiego, tak aby transmisję można było przeprowadzić w najlepszym czasie antenowym w USA, gdzie pojedynek pokaże ogólnodostępna telewizja ESPN. W Polsce galę w Brisbane będzie można obejrzeć na żywo w Polsacie Sport. Początek transmisji w nocy z soboty na niedzielę o 3.00.

