Hearn: Wilder chce 7 milionów, a ja chcę...

Jeśli najbliższe dziesięć dni nie przyniosą niespodzianek, promotor Eddie Hearn chciałby na początku lutego ściągnąć do Londynu wszystkich mistrzów świata wagi ciężkiej - promowanego przez siebie Anthony'ego Joshuę (19-0, 19 KO), ale również Josepha Parkera (24-0, 18 KO) i Deontaya Wildera (38-0, 37 KO).

Zdjęcie Deontay Wilder /AFP

Joshua dzierży pasy WBA/IBF, do Parkera należy WBO, zaś do Wildera WBC. Wstępny plan jest taki, aby Joshua zaboksował z Parkerem w unifikacji trzech koron, zaś "Brązowy Bombardier" spotkał się z innym Anglikiem, Dillianem Whyte'em (21-1, 16 KO). Problem w tym, że Amerykanin życzy sobie za taki pojedynek aż siedmiu milionów dolarów. Szef stajni Matchroom skwitował to bardzo dosadnie.

- Jeżeli dostanę siedem milionów dolarów, wówczas to się uda. Proponowane mi wcześniej cztery miliony mnie nie satysfakcjonują - mówi Wilder.

- On chce siedmiu milionów? A ja chcę 30-centymetrowego członka. Ani jedno ani drugie się nie uda. Znam się na tym biznesie i wiem ile jest warta jaka walka. Być może nieco ulepszymy swoją ofertę, jednak na pewno nie zbliżymy się nawet do siedmiu milionów. Natomiast jeśli Wilder pokonałby Whyte'a, jego wartość rynkowa w Wielkiej Brytanii podskoczy i za potyczkę z Joshuą mógłby już dostać w przedziale od siedmiu do dziesięciu milionów - tłumaczy Hearn.